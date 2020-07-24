Сериал "На твоей стороне": канал "Украина" начал работу над вторым сезоном криминальной мелодрамы.

Телеканал "Украина" начал работу над вторым сезоном сериала "На твоей стороне", снятого по турецкому формату канала "D" "Цена страсти".

Об этом сообщается на официальном сайте канала. Так, вторая часть криминальной мелодрамы расскажет о новом времени в жизни главной героини – нейрохирурга Анастасии Стрелецкой. Ее враги, играя роль друзей и благотворителей, становятся еще более изощренными, хладнокровными и хитрыми. Надежда вырваться из плотного кольца преступного окружения разрушается. Ей приходится жить под постоянным наблюдением злодея, главная цель которого уничтожить ее. Настя теряет дорогих членов семьи, но находит новых родных. Она находит главного человека в своей жизни, но ее любовь подвергается серьезным испытаниям на прочность.

Над вторым сезоном сериала работают две режиссерско-операторские группы. По словам режиссера Антона Азарова, не только главная героиня будет бороться против "системы", но и ее любимого Максима Гринчука тоже ждут немалые метаморфозы. К слову, роль Максима в кинокартине "На твоей стороне" выполняет актер Дмитрий Ратомский.

Кадр из сериала "На твоей стороне" (фото – tv.ua)

"Второй сезон будет отличаться тем, что главный герой Максим Гринчук проходит этап переосмысления своей жизни, по поводу того, что ему делать дальше и как жить в обществе. Он пытается быть честным человеком, но прежняя жизнь наложила определенный отпечаток. Поэтому вся часть, связанная с приключениями, интригами и криминальными историями, снова легла на Михаила Володенка. Отец и сын станут друг против друга", – поделился Антон Азаров.

Также в фильме снимались Дана Абызова, Дмитрий Ратомский, Сергей Калантай, Федор Гуринец, Евгения Муц, Ирина Мельник, Игорь Рубашкин, Виктория Чепурная и другие.

Отмечается: первая часть истории "На твоей стороне", которая состояла с 24 серий, уже успела завоевать сердца поклонников украинской мелодрамы. Почти каждая серия была на позиции ТОП-15 в трендах YouTube, а первая серия уже набрала больше миллиона просмотров.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на украинском телевидении впервые официально показали романтический турецкий сериал "Ветер любви" (в России транслировался под названием "Ветреный"). Лента ранее была презентована более, чем в десятке стран по всему миру и завоевала любовь миллионов телезрителей. В Украине показ "Ветра любви" также стал сенсацией.