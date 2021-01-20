Сериал "Люпен": о чем кинолента и где смотреть

8 января на стриминговой платформе Netflix состоялась премьера нашумевшего сериала "Люпен". В главной роли снялся знаменитый актер Омар Си.

Киноленту создали Джордж Кей и Франсуа Узан. Подробней о картине – читайте далее в материале OBOZREVATEL (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

О чем сериал "Люпен"

В 1995 году юный Ассан Диоп пережил смерть отца, обвиненного в преступлении, которого он не совершал. Спустя 25 лет Ассан участвует в краже колье французской королевы Марии-Антуанетты. Драгоценность, выставленная в Лувре, принадлежит богатой семье Пеллегрини. Ассан хочет отомстить этой семье, несправедливо обвинившей его отца в краже.

Параллельно со своей нелегальной деятельностью, Ассан старается находить время для своего сына Рауля, который живет со своей матерью Клэр, бывшей девушкой Ассана.

Драгоценность, которую хочет украсть главный герой сериала "Люпен" "Слово и Дело"

Съемки телесериала начались в конце 2019 года. Режиссером первых трех серий выступил Луи Летерье. В марте 2020 года съемки были прерваны из-за пандемии коронавируса, в это время снимались лишь сцены в Лувре.

В мае 2020-го было объявлено, что съемки возобновятся в сентябре того же года. Тем не менее, их удалось начать ранее этого срока.

В июле 2020-го были сняты сцены в поезде: съемочная группа совершила поездку на станцию Вильнев-Трайж в Валь-де-Марн, в частности на борту Восточного экспресса.

В главной роли "Люпена" снялся знаменитый актер Омар Си "Кинориум"

Сцены, показывающие школу-интернат социальных служб, где находился юный Ассан, были сняты в колледже Дома образования Почетного легиона Les Loges в Сен-Жермен-ан-Ле. А тюремные сцены снимались в следственном изоляторе Буа-д'Арси в Ивелине.

В главной роли сериала снялся Омар Си – французский актер, лауреат премии "Сезар" за лучшую мужскую роль. В числе известных актерских работ Си такие фильмы, как "1+1", "Шоколад" и другие.

Стоит отметить, что все пять серий сериала "Люпен" можно посмотреть как на платформе Netflix, так и на других общедоступных сайтах.

Трейлер сериала "Люпен"

Как сообщал OBOZREVATEL, сериал "Люпен" на стриминговой платформе Netflix может набрать около 70 миллионов просмотров. Таким образом кинолента может побить рекорды других новых картин.