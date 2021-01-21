Сериал 'Люпен': о чем кинолента и где смотреть

8 января на стриминговой платформе Netflix состоялась премьера нашумевшего сериала "Люпен". В главной роли снялся знаменитый актер Омар Си.

Киноленту создали Джордж Кей и Франсуа Узан. Подробней о картине – читайте далее в материале OBOZREVATEL (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

В 1995 году юный Ассан Диоп пережил смерть отца, обвиненного в преступлении, которого он не совершал. Спустя 25 лет Ассан участвует в краже колье французской королевы Марии-Антуанетты. Драгоценность, выставленная в Лувре, принадлежит богатой семье Пеллегрини. Ассан хочет отомстить этой семье, несправедливо обвинившей его отца в краже.

Параллельно со своей нелегальной деятельностью, Ассан старается находить время для своего сына Рауля, который живет со своей матерью Клэр, бывшей девушкой Ассана.

Съемки телесериала начались в конце 2019 года. Режиссером первых трех серий выступил Луи Летерье. В марте 2020 года съемки были прерваны из-за пандемии коронавируса, в это время снимались лишь сцены в Лувре.

В мае 2020-го было объявлено, что съемки возобновятся в сентябре того же года. Тем не менее, их удалось начать ранее этого срока.

В июле 2020-го были сняты сцены в поезде: съемочная группа совершила поездку на станцию Вильнев-Трайж в Валь-де-Марн, в частности на борту Восточного экспресса.

Сцены, показывающие школу-интернат социальных служб, где находился юный Ассан, были сняты в колледже Дома образования Почетного легиона Les Loges в Сен-Жермен-ан-Ле. А тюремные сцены снимались в следственном изоляторе Буа-д'Арси в Ивелине.

В главной роли сериала снялся Омар Си – французский актер, лауреат премии "Сезар" за лучшую мужскую роль. В числе известных актерских работ Си такие фильмы, как "1+1", "Шоколад" и другие.

Стоит отметить, что все пять серий сериала "Люпен" можно посмотреть как на платформе Netflix, так и на других общедоступных сайтах.

Как сообщал OBOZREVATEL, сериал "Люпен" на стриминговой платформе Netflix может набрать около 70 миллионов просмотров. Таким образом кинолента может побить рекорды других новых картин.