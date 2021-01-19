Сериал "Люпен" может побить рекорд на Netflix по просмотрам

Сериал "Люпен", премьера которого состоялась 8 января, за 28 дней на стриминговой платформе Netflix может набрать около 70 миллионов просмотров.

Таким образом кинолента может побить рекорды других новых картин. Об этом сообщает издание Daily Mail (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Как стало известно, с начала премьеры сериал уже возглавил топы Бразилии, Германии, Италии, Аргентины, Испании и Польши.

Кроме того, лента стремительно обгоняет такие картины как "Бриджертоны" (63 млн просмотров) и "Ход королевы" (62 млн просмотров).

В сериале "Люпен" снялся актер Омар Си Пикабу

Напомним, "Люпен" – это приключенческий детектив о воре и мошеннике Ассане Диопе. Он рос сиротой после того, как его отца обвинили в краже, и тот повесился в тюрьме.

Единственным спасением и источником вдохновения для мальчика стали истории о воре Арсене Люпене. Спустя время Ассан узнает о невиновности отца и решает отомстить за его гибель и незаслуженные обвинения.

В главной роли сериала снялся Омар Си – французский актер, лауреат премии "Сезар" за лучшую мужскую роль. В числе известных актерских работ Си такие фильмы, как "1+1", "Шоколад" и другие.

Как сообщал OBOZREVATEL, 25 декабря на Netflix прошла премьера мини-сериала "Бриджертоны", который рассказывает о влиятельном английском семействе. Так, в сети зрители стали бурно обсуждать киноленту.