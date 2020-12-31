Сериал "Лучший сыщик": в сети опубликовали трейлер к ленте об украинском Шерлоке Холмсе

Канал ІСTV опубликовал трейлер к украинскому комедийному сериалу о частных детективах "Лучший сыщик". Так, лента стала экранизацией книг писателя Владислава Ивченко "Лучший сыщик империи на службе частного Капитала".

Премьера комедийной картины запланирована на 2021 год. Зрителей ждут колоритные исторические эпизоды об увлекательных приключениях Ивана Подопригоры, которого в сети прозвали "украинским Шерлоком Холмсом". Соответствующий ролик вышел на YouTube-канале ІСTV (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

"Лучший сыщик": о чем сериал

По сюжету, филер киевской охранной фирмы устает от своей работы и рутины большого города. Он решает воплотить свою мечту, уйти в отставку и поселиться подальше от шумных улиц. Так Иван Пидопригора покупает небольшой хутор на Полтавщине, где обрабатывает небольшой земельный участок. Однако тяга к приключениям не оставляет главного героя и уже вскоре он становится частным детективом.

Кадр из сериала "Лучший сыщик" ictv.ua

Дела, как ни странно, у украинского Шерлока будут идти хорошо. Оказывается, в каждом городке есть свои интриги и тайны, которые предпочли бы не раскрывать. В ходе следствия детектив будет попадать в забавные ситуации и участвовать в увлекательных погонях и общениях с убийцами или преступниками. А уже в перерыве между работой Иван будет находить время и на романтические приключения.

К слову, раскрывать дела Иван Подопригора будет не сам. Его напарником станет несколько неуклюжий граф Осина-Маевский.

Кадр из сериала "Лучший сыщик" ictv.ua

"Лучший сыщик": актеры сериала

Главные роли в сериале получили известные украинские актеры: Дмитрий Рибалевский, Назар Заднепровский, Михаил Кукуюк, Инесса Соболева.

Кадр из сериала "Лучший сыщик" ictv.ua

Кадр из сериала "Лучший сыщик" ictv.ua

Отметим, что авторы "Лучшего сыщика" особое внимание уделили костюмам персонажей в сериале. Главные герои живут в начале ХХ века, а потому на экранах можно будет увидеть как прекрасных красавиц в пышных платьях, так и женщин, которые тогда впервые примеряли брючные костюмы. А вот мужчины будут красоваться в костюмах с яркими акцентами, вышиванках и шляпах.

Кадр из сериала "Лучший сыщик" ictv.ua

"Лучший сыщик": смотрите трейлер к сериалу

Как сообщал OBOZREVATEL, состоялась премьера патриотического сериала "Козаки. Абсолютно брехлива історія". В 12 сериях ленты покажут украинское село времен XVI века, Запорожскую Сечь, Московское царство, монголов-разбойников и турков из Османской империи.