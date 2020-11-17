Сериал "Корона": где правда, а где вымысел в четвертом сезоне

Сценарий нашумевшего четвертого сезона сериала "Корона" о британской королевской семье создавался почти целый год. За этот период создатели телешоу изучали все архивы, характеры главных героев, из чего потом писали диалоги и разворачивали сюжет. Несмотря на это, некоторые события биографической картины были изменены для пущего драматизма.

В связи с этим Harpersbazaar проанализировал все серии 4-го сезона "Короны" и рассказал, какие события были правдивы в ленте, а где присутствовал вымысел. Напомним, что в новом сезоне зрители могут увидеть историю о том, как принц Чарльз строил отношения с Дианой Спенсер.

1. В сериале одна из первых встреч леди Ди и принца Чарльза происходит во время Badminton Horse Trial. На самом же деле близкое знакомство состоялось в имении друга Дианы – Филиппа де Пасса. Будущей принцессе тогда было 16 лет. Об этом сама Спенсер рассказывала в документальной картине "Диана: история ее словами".

Принц Чарльз и Диана Спенсер vanityfair.com

2. В сериале "Корона" показали Диану, катающуюся на роликах по Букингемскому дворцу. Многие засомневались в том, что принцесса могла позволить себе такую шалость. Известно лишь то, что за день до свадьбы леди Ди каталась на велосипеде по дорогим коврам помпезного здания. Однако в ленте этого не показали.

Свадьба принца Чарльза и Дианы Спенсер thesun.ie

3. В телешоу отношения Елизаветы II и Маргарет Тэтчер описываются как холодные и натянутые. Так ли это – никто не знает. Известно только то, что в отличие от других премьер-министров Тэтчер никогда долго не задерживалась на встречах с королевой.

Маргарет Тэтчер и Елизавета II thedailybeast.com

4. Тур Чарльза и Дианы по Австралии, в котором первого освистывали, а вторую боготворили. Об этом было снято много документальных программ. Действительно, во время выходов к простому народу публика всячески высказывала принцу свое недовольство и разочарование. Сам Чарльз очень переживал по этому поводу.

Диана Спенсер и принц Чарльз в туре по Австралии pinterest.com

5. В конце сезона можно увидеть принцессу Диану, которая танцевала под песню Uptown Gir в Королевском театре, а также видео, где она пела арию из "Призрака оперы". История с танцем и вправду случилась в 1985 году. Что касается видео, то здесь создатели сериала решили немного пофантазировать. До конца не известно, что конкретно делала Диана на пленке: действительно ли она пела или просто открывала рот под фонограмму.

Принцесса Диана manager.bg

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в четвертом сезоне сериала "Корона" костюмеры в точности воссоздали культовые образы принцессы Дианы.