Сериал "Ход королевы" стал самым обсуждаемым в 2020 году: интересные факты о ленте

Мини-сериал "Ход королевы", премьера которого состоялась 23 октября, стал одним из самых обсуждаемых новых картин платформы Netflix. Лента рассказывает историю одаренной американской шахматистки Бет Хармон.

В связи с этим OBOZREVATEL собрал интересные факты о сериале, главных героях и много другом. Напомним, что кинокартина "Ход королевы" основана на одноименном романе 1983 года Уолтера Тевиса.

1. Сначала роман хотел экранизировать актер Хит Леджер

Еще в 2007 году в Голливуде хотели экранизировать знаменитый роман писателя Уолтера Тевиса "Ход королевы". Режиссерское кресло должен был занять культовый актер Хит Леджер. Он был большим любителем шахмат, как-то в интервью он рассказывал, что играет хотя бы одну партию в день.

Хит Леджер и Аня Тейлор-Джой

"Ход королевы" должен был стать режиссерским дебютом актера. Однако создать ленту ему так и не удалось. 22 января 2008 года Леджер умер в результате несчастного случая, после чего проект заморозили на некоторое время.

Сериал "Ход королевы" стал самым обсуждаемым в 2020 году burninghut.ru

2. Сериал консультировал шахматист Гарри Каспаров

Чтобы достоверно передать атмосферу турниров, съемочная группа сериала "Ход королевы" консультировалась с Гарри Каспаровым. Он 13-й чемпион мира по шахматам, многократный победитель шахматных олимпиад, автор серии книг "Мои великие предшественники".

"Я хотел, чтобы партии, которые разыгрывались, с одной стороны соответствовали книге, с другой – были профессиональными. За их качество я отвечаю. В целом партии, которые героиня играла с ведущими шахматистами, соответствуют самым высоким стандартам. Кроме того, я постарался максимально полно осветить атмосферу шахматных турниров, чтобы у людей возникло ощущение, что они смотрят на настоящее шахматное соревнование. И то, что сериал стал первым в мире, мне кажется, есть результат того, что он действительно отражает суть шахматного конфликта", – делился Каспаров.

Кадр из сериала "Ход королевы" kp.ru

3. Исполнительница главной роли не умела играть в шахматы до сериала

Главного персонажа по имени Бет Хармон сыграла актриса Аня Тейлор-Джой. Во время съемок сериала ей пришлось не только научиться базовым правилам игры, но и разучивать сложные последовательности ходов в шахматах.

"Я знала только то, что там есть фигуры и доска", – делилась Аня в одном из интервью.

Интересные факты о сериале "Ход королевы" ponylike.ru

4. В каждой шахматной партии, показанной на экране, играли сами актеры, включая быстрые шахматные матчи.

Актриса Аня Тейлор-Джой делилась в одном из интервью, что матчи по быстрым шахматам были одними из ее любимых моментов в съемках. Она также рассказывала, что всем ходам, которые ее героиня Бет делает в шахматной игре в сериале, ее учили за несколько минут до того, как сцена была снята.

Кадр из сериала "Ход королевы" kp.ru

Интересные факты о сериале "Ход королевы" chess-news.ru

5. Правильный перевод названия романа – The Queenʼs Gambit

Есть три варианта, которые чаще всего встречаются в медиа: "Ферзевый гамбит" (Википедия), "Ход королевы" (Netflix), "Королевский гамбит". Если переводить дословно, то самым правильным будет "Ферзевый гамбит" – именно так переводится шахматный дебют Queenʼs Gambit. Также ферзевый гамбит разыгрывается в одной из сцен сериала.

Однако отметим, что при таком переводе пропадает игра слов с queen (королева), которая присутствует в оригинальном английском названии. Наверное, именно поэтому Netflix выбрал такой вариант перевода.

Кадр из сериала "Ход королевы" 24smi.org

Кадр из сериала "Ход королевы" 24smi.org

Кадр из сериала "Ход королевы" kp.ru

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, в чем секрет популярности сериала "Ход королевы" от Netflix.