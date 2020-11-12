Сериал "Ход королевы" стал самым обсуждаемым в 2020 году: интересные факты о ленте

Мини-сериал "Ход королевы", премьера которого состоялась 23 октября, стал одним из самых обсуждаемых новых картин платформы Netflix. Лента рассказывает историю одаренной американской шахматистки Бет Хармон.

В связи с этим OBOZREVATEL собрал интересные факты о сериале, главных героях и много другом. Напомним, что кинокартина "Ход королевы" основана на одноименном романе 1983 года Уолтера Тевиса.

1. Сначала роман хотел экранизировать актер Хит Леджер

Еще в 2007 году в Голливуде хотели экранизировать знаменитый роман писателя Уолтера Тевиса "Ход королевы". Режиссерское кресло должен был занять культовый актер Хит Леджер. Он был большим любителем шахмат, как-то в интервью он рассказывал, что играет хотя бы одну партию в день.

"Ход королевы" должен был стать режиссерским дебютом актера. Однако создать ленту ему так и не удалось. 22 января 2008 года Леджер умер в результате несчастного случая, после чего проект заморозили на некоторое время.

2. Сериал консультировал шахматист Гарри Каспаров

Чтобы достоверно передать атмосферу турниров, съемочная группа сериала "Ход королевы" консультировалась с Гарри Каспаровым. Он 13-й чемпион мира по шахматам, многократный победитель шахматных олимпиад, автор серии книг "Мои великие предшественники".

"Я хотел, чтобы партии, которые разыгрывались, с одной стороны соответствовали книге, с другой – были профессиональными. За их качество я отвечаю. В целом партии, которые героиня играла с ведущими шахматистами, соответствуют самым высоким стандартам. Кроме того, я постарался максимально полно осветить атмосферу шахматных турниров, чтобы у людей возникло ощущение, что они смотрят на настоящее шахматное соревнование. И то, что сериал стал первым в мире, мне кажется, есть результат того, что он действительно отражает суть шахматного конфликта", – делился Каспаров.

3. Исполнительница главной роли не умела играть в шахматы до сериала

Главного персонажа по имени Бет Хармон сыграла актриса Аня Тейлор-Джой. Во время съемок сериала ей пришлось не только научиться базовым правилам игры, но и разучивать сложные последовательности ходов в шахматах.

"Я знала только то, что там есть фигуры и доска", – делилась Аня в одном из интервью.

4. В каждой шахматной партии, показанной на экране, играли сами актеры, включая быстрые шахматные матчи.

Актриса Аня Тейлор-Джой делилась в одном из интервью, что матчи по быстрым шахматам были одними из ее любимых моментов в съемках. Она также рассказывала, что всем ходам, которые ее героиня Бет делает в шахматной игре в сериале, ее учили за несколько минут до того, как сцена была снята.

5. Правильный перевод названия романа – The Queenʼs Gambit

Есть три варианта, которые чаще всего встречаются в медиа: "Ферзевый гамбит" (Википедия), "Ход королевы" (Netflix), "Королевский гамбит". Если переводить дословно, то самым правильным будет "Ферзевый гамбит" – именно так переводится шахматный дебют Queenʼs Gambit. Также ферзевый гамбит разыгрывается в одной из сцен сериала.

Однако отметим, что при таком переводе пропадает игра слов с queen (королева), которая присутствует в оригинальном английском названии. Наверное, именно поэтому Netflix выбрал такой вариант перевода.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, в чем секрет популярности сериала "Ход королевы" от Netflix.