Сериал "Ход королевы" спровоцировал "шахматный бум" в мире: пользователи массово интересуются интеллектуальной игрой

Мини-сериал Netflix "Ход королевы", который рассказывает историю одаренной американской шахматистки Бет Хармон, спровоцировал резкое увеличение спроса на шахматы.

Так, по данным интернет-магазина eBay, за первые десять дней после премьеры шоу потенциальные покупатели стали вбивать в поисковой строке "шахматы" на 273% чаще, чем раньше. То есть в буквальном смысле каждые шесть секунд. Об этом сообщает CNN.

"Мы видим, что покупатели во время второго карантина интересуются более традиционными формами проведения досуга. В том числе сильно возрос спрос на шахматы. Если тенденция сохранится, то ко 2 декабря мы уже все будем профессионалами", – заявил Нуман Куреши, менеджер категории игрушек британского отделения eBay.

Кадр из сериала "Ход королевы" soyuz.ru

Премьера сериала "Ход королевы" состоялась 23 октября 2020 года. В основе шоу одноименный роман Уолтера Тевиса 1983 года. По сюжету сериала, Бет Хармон – обычная американская сирота, которая в раннем возрасте открывает в себе талант игры в шахматы – только за доской она чувствует, что может хоть что-то контролировать. Постепенно она становится одной из главных шахматисток США, получает звание гроссмейстера, но из-за постоянного напряжения она вынуждена ступить на путь саморазрушения, подавляя свои страхи и сомнения наркотиками и алкоголем.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, в чем секрет популярности сериала "Ход королевы" от Netflix.