Премьера украинского мелодраматического сериала "Другая" производства компании Star Media состоялась в апреле 2019 года на телеканале "Украина".

OBOZREVATEL рассказывает, о чем сериал, кто исполнил главные роли и где можно посмотреть все серии онлайн

Сериал "Другая": о чем сюжет

В центре сюжета – история молодой девушки Ульяны, которая однажды становится свидетельницей убийства. Чтобы скрыться от преступников, она отправляется к своей сестре-близняшке по имени Лера.

Лера, с которой Ульяна давно не общалась, – успешная и богатая. Она живет в другом городе, у нее своя жизнь – семья, друзья, коллеги. Но увидеться сестрам уже было не суждено – буквально перед встречей Лера погибает.

По стечению обстоятельств, все принимают Ульяну за ее сестру, и теперь у нее другая жизнь.

Кадр из сериала "Другая" kino-teatr.ru

Сериал "Другая": актеры и роли

Главные роли в сериале режиссера Дмитрия Лактионова исполнили Натали Старынкевич и Александр Никитин.

Натали Старынкевич

Ульяна Савина/Лера Мартынова

Натали Старынкевич kino-teatr.ru

Александр Никитин

Александр Витальевич Мартынов

Александр Никитин kino-teatr.ru

Мила Сивацкая

Катя Мартынова, дочь Александра

Мила Сивацкая kino-teatr.ru

Денис Мартынов

Программист Виктор Барабанов, друг детства Ульяны

Денис Мартынов kino-teatr.ru

Кирилл Жандаров

Следователь Максим Красавин

Кирилл Жандаров kino-teatr.ru

Светлана Малюкова

Женя Андреева-Штейн, подруга Леры

Светлана Малюкова kino-teatr.ru

Петр Нестеров

Писатель Иван Андреев, муж Жени

Петр Нестеров kino-teatr.ru

Александр Заднепровский

Олигарх Артур Эдгарович Штейн, отец Жени

Александр Заднепровский kino-teatr.ru

В сериале также снимались: Александр Кобзарь, Светлана Степанковская, Дмитрий Сарансков, Александр Суворов (III), Виктория Литвиненко и другие.

Сериал "Другая": где смотреть все серии онлайн

Сериал "Другая" состоит из 18 серий. Посмотреть все серии онлайн можно по ссылке.

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