Сериал "Другая": где смотреть все серии онлайн
Премьера украинского мелодраматического сериала "Другая" производства компании Star Media состоялась в апреле 2019 года на телеканале "Украина".
OBOZREVATEL рассказывает, о чем сериал, кто исполнил главные роли и где можно посмотреть все серии онлайн
Сериал "Другая": о чем сюжет
В центре сюжета – история молодой девушки Ульяны, которая однажды становится свидетельницей убийства. Чтобы скрыться от преступников, она отправляется к своей сестре-близняшке по имени Лера.
Лера, с которой Ульяна давно не общалась, – успешная и богатая. Она живет в другом городе, у нее своя жизнь – семья, друзья, коллеги. Но увидеться сестрам уже было не суждено – буквально перед встречей Лера погибает.
По стечению обстоятельств, все принимают Ульяну за ее сестру, и теперь у нее другая жизнь.
Сериал "Другая": актеры и роли
Главные роли в сериале режиссера Дмитрия Лактионова исполнили Натали Старынкевич и Александр Никитин.
Натали Старынкевич
Ульяна Савина/Лера Мартынова
Александр Никитин
Александр Витальевич Мартынов
Мила Сивацкая
Катя Мартынова, дочь Александра
Денис Мартынов
Программист Виктор Барабанов, друг детства Ульяны
Кирилл Жандаров
Следователь Максим Красавин
Светлана Малюкова
Женя Андреева-Штейн, подруга Леры
Петр Нестеров
Писатель Иван Андреев, муж Жени
Александр Заднепровский
Олигарх Артур Эдгарович Штейн, отец Жени
В сериале также снимались: Александр Кобзарь, Светлана Степанковская, Дмитрий Сарансков, Александр Суворов (III), Виктория Литвиненко и другие.
Сериал "Другая": где смотреть все серии онлайн
Сериал "Другая" состоит из 18 серий. Посмотреть все серии онлайн можно по ссылке.
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