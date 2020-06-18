Премьера украинского мелодраматического сериала "Другая" производства компании Star Media состоялась в апреле 2019 года на телеканале "Украина".

OBOZREVATEL рассказывает, о чем сериал, кто исполнил главные роли и где можно посмотреть все серии онлайн

Сериал "Другая": о чем сюжет

В центре сюжета – история молодой девушки Ульяны, которая однажды становится свидетельницей убийства. Чтобы скрыться от преступников, она отправляется к своей сестре-близняшке по имени Лера.

Лера, с которой Ульяна давно не общалась, – успешная и богатая. Она живет в другом городе, у нее своя жизнь – семья, друзья, коллеги. Но увидеться сестрам уже было не суждено – буквально перед встречей Лера погибает.

По стечению обстоятельств, все принимают Ульяну за ее сестру, и теперь у нее другая жизнь.

Кадр из сериала "Другая"

Сериал "Другая": актеры и роли

Главные роли в сериале режиссера Дмитрия Лактионова исполнили Натали Старынкевич и Александр Никитин.

Натали Старынкевич

Ульяна Савина/Лера Мартынова

Натали Старынкевич

Александр Никитин

Александр Витальевич Мартынов

Александр Никитин

Мила Сивацкая

Катя Мартынова, дочь Александра

Мила Сивацкая

Денис Мартынов

Программист Виктор Барабанов, друг детства Ульяны

Денис Мартынов

Кирилл Жандаров

Следователь Максим Красавин

Кирилл Жандаров

Светлана Малюкова

Женя Андреева-Штейн, подруга Леры

Светлана Малюкова

Петр Нестеров

Писатель Иван Андреев, муж Жени

Петр Нестеров

Александр Заднепровский

Олигарх Артур Эдгарович Штейн, отец Жени

Александр Заднепровский

В сериале также снимались: Александр Кобзарь, Светлана Степанковская, Дмитрий Сарансков, Александр Суворов (III), Виктория Литвиненко и другие.

Сериал "Другая": где смотреть все серии онлайн

Сериал "Другая" состоит из 18 серий. Посмотреть все серии онлайн можно по ссылке.

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