Сериал "Доктор Вера" покорил Украину: смотреть все серии онлайн

На канале 1+1 состоялась громкая премьера сериала "Доктор Вера". Всего на экраны выйдет 30 эпизодов о жизни медицинских работников. В настоящее время показаны уже 28 из них.

OBOZREVATEL предлагает узнать, о чем сериал "Доктор Вера", а также рассказывает где смотреть онлайн все серии ( все видео смотрите в конце материала).

Сериал "Доктор Вера" 1+1 video

О чем сериал "Доктор Вера"

В центре сюжета находится бывшая врач-кардиохирург Вера. Ее беззаботная жизнь закончилась, когда любимый муж Андрей исчезает.

Оставшись с маленьким ребенком и больной мамой, она вынуждена вернуться на работу в больницу. Масла в огонь подливает внезапная встреча с незнакомкой, которая заявляет, что именно она является настоящей женой пропавшего Вериного супруга.

Мир героини рушится. Несмотря на собственные проблемы, ей приходится каждый день спасать чьи-то жизни на операционном столе. Но судьба приготовила ей еще массу испытаний.

"Это сериал не только о медицинских случаях, но и о смелости начать жизнь с чистого листа, любви, любовных треугольниках, коварстве, дружбе и верности", – ранее рассказывала исполнительница главной роли Зоряна Марченко.

Даниэль Салем в сериале "Доктор Вера" ТСН

Кто снимался в сериале "Доктор Вера": список актеров

Главные роли в сериале исполнили известные украинские актеры:

Зоряна Марченко – Вера Борисова, хирург, главная героиня сериала;

Даниэль Салем – Андрей, муж Веры;

Дмитрий Сарансков – Роман Чайка, заведующий отделением хирургии;

Мирослава Филиппович – Анжела, врач хирургического отделения;

Алина Кошарная – медсестра регистратуры;

Марк Дробот – Марк Викторович, врач;

Ольга Морозова – Альбина Леонидовна Берестовая, главврач;

Елена Хохлаткина – Светлана, старшая медсестра;

Евгения Солодовник – Яся Борисова;

Лилия Цвеликова – Люся;

Сергей Гаврилюк – мэр города.

"Доктор Вера": смотреть онлайн все серии

Помимо телевизионного эфира, все серии сериала "Доктор Вера" можно также смотреть онлайн. Они публикуются на официальном сайте телеканала и на YouTube-канале 1+1.

OBOZREVATEL также предлагает посмотреть все серии "Доктор Вера" онлайн:

Серия 1: смотреть онлайн

Серия 2: смотреть онлайн

Серия 3: смотреть онлайн

Серия 4: смотреть онлайн

Серия 5: смотреть онлайн

Серия 6: смотреть онлайн

Серия 7: смотреть онлайн

Серия 8: смотреть онлайн

Серия 9: смотреть онлайн

Серия 10: смотреть онлайн

Серия 11: смотреть онлайн

Серия 12: смотреть онлайн

Серия 13: смотреть онлайн

Серия 14: смотреть онлайн

Серия 15: смотреть онлайн

Серия 16: смотреть онлайн

Серия 17: смотреть онлайн

Серия 18: смотреть онлайн

Серия 19: смотреть онлайн

Серия 20: смотреть онлайн

Серия 21: смотреть онлайн

Серия 22: смотреть онлайн

Серия 23: смотреть онлайн

Серия 24: смотреть онлайн

Серия 25: смотреть онлайн

Серия 26: смотреть онлайн

Серия 27: смотреть онлайн

Серия 28: смотреть онлайн

Как сообщал OBOZREVATEL, в марте 2020 года на телеканале СТБ был показан сериал украинского производства "Спіймати Кайдаша". Лента завоевала огромную популярность среди украинцев и стала своеобразной сенсацией в украинском кинематографе. Всего на экраны вышло 12 эпизодов: где смотреть онлайн все серии "Спіймати Кайдаша".