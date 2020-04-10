Сериал "Доктор Вера" покорил Украину: смотреть все серии онлайн
На канале 1+1 состоялась громкая премьера сериала "Доктор Вера". Всего на экраны выйдет 30 эпизодов о жизни медицинских работников. В настоящее время показаны уже 28 из них.
OBOZREVATEL предлагает узнать, о чем сериал "Доктор Вера", а также рассказывает где смотреть онлайн все серии ( все видео смотрите в конце материала).
О чем сериал "Доктор Вера"
В центре сюжета находится бывшая врач-кардиохирург Вера. Ее беззаботная жизнь закончилась, когда любимый муж Андрей исчезает.
Оставшись с маленьким ребенком и больной мамой, она вынуждена вернуться на работу в больницу. Масла в огонь подливает внезапная встреча с незнакомкой, которая заявляет, что именно она является настоящей женой пропавшего Вериного супруга.
Мир героини рушится. Несмотря на собственные проблемы, ей приходится каждый день спасать чьи-то жизни на операционном столе. Но судьба приготовила ей еще массу испытаний.
"Это сериал не только о медицинских случаях, но и о смелости начать жизнь с чистого листа, любви, любовных треугольниках, коварстве, дружбе и верности", – ранее рассказывала исполнительница главной роли Зоряна Марченко.
Кто снимался в сериале "Доктор Вера": список актеров
Главные роли в сериале исполнили известные украинские актеры:
Зоряна Марченко – Вера Борисова, хирург, главная героиня сериала;
Даниэль Салем – Андрей, муж Веры;
Дмитрий Сарансков – Роман Чайка, заведующий отделением хирургии;
Мирослава Филиппович – Анжела, врач хирургического отделения;
Алина Кошарная – медсестра регистратуры;
Марк Дробот – Марк Викторович, врач;
Ольга Морозова – Альбина Леонидовна Берестовая, главврач;
Елена Хохлаткина – Светлана, старшая медсестра;
Евгения Солодовник – Яся Борисова;
Лилия Цвеликова – Люся;
Сергей Гаврилюк – мэр города.
"Доктор Вера": смотреть онлайн все серии
Помимо телевизионного эфира, все серии сериала "Доктор Вера" можно также смотреть онлайн. Они публикуются на официальном сайте телеканала и на YouTube-канале 1+1.
OBOZREVATEL также предлагает посмотреть все серии "Доктор Вера" онлайн:
Серия 1: смотреть онлайн
Серия 2: смотреть онлайн
Серия 3: смотреть онлайн
Серия 4: смотреть онлайн
Серия 5: смотреть онлайн
Серия 6: смотреть онлайн
Серия 7: смотреть онлайн
Серия 8: смотреть онлайн
Серия 9: смотреть онлайн
Серия 10: смотреть онлайн
Серия 11: смотреть онлайн
Серия 12: смотреть онлайн
Серия 13: смотреть онлайн
Серия 14: смотреть онлайн
Серия 15: смотреть онлайн
Серия 16: смотреть онлайн
Серия 17: смотреть онлайн
Серия 18: смотреть онлайн
Серия 19: смотреть онлайн
Серия 20: смотреть онлайн
Серия 21: смотреть онлайн
Серия 22: смотреть онлайн
Серия 23: смотреть онлайн
Серия 24: смотреть онлайн
Серия 25: смотреть онлайн
Серия 26: смотреть онлайн
Серия 27: смотреть онлайн
Серия 28: смотреть онлайн
Как сообщал OBOZREVATEL, в марте 2020 года на телеканале СТБ был показан сериал украинского производства "Спіймати Кайдаша". Лента завоевала огромную популярность среди украинцев и стала своеобразной сенсацией в украинском кинематографе. Всего на экраны вышло 12 эпизодов: где смотреть онлайн все серии "Спіймати Кайдаша".