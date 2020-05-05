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5 мая • обновлено в 17:59
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Сериал "Черное море" взорвал сеть: где смотреть все серии онлайн

8.8т
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На телевидении показали военную многосерийную детективную драму "Черное море". Первый сезон состоит из 13 серий.

После телевизионного показа серии были опубликованы на YouTube, где их всего за несколько суток посмотрели более 16 миллионов человек. OBOZREVATEL рассказывает, о чем сериал "Черное море и где смотреть все серии онлайн (видео опубликовано в конце страницы).

Сериал "Черное море"

Сериал "Черное море"

russia.tv

О чем сериал "Черное море"

1944 год. Незадолго до начала Крымской наступательной операции кораблям Черноморского флота и Азовской флотилии угрожает серьезная опасность. Немецкие диверсанты-подводники готовят крупномасштабную акцию по уничтожению основных боевых единиц флота.

В город Новороссийск приезжает капитан второго ранга Сергей Сабуров. Он призван усилить местную группу контрразведчиков по борьбе с подводными диверсантами под предводительством агента Кунца. Сабурову поручено выйти на Кунца и уничтожить школу по подготовке диверсантов-подводников.

Роли исполняли:

  • Павел Трубинер

  • Екатерина Вилкова

  • Евгений Миллер

  • Алексей Шевченков

  • Александр Кузьмин

  • Андрей Руденский

  • Константин Адаев

  • Анна Котова-Дерябина

  • Иван Рысин

  • Юрий Цурило

"Черное море" 1 сезон: где смотреть все серии онлайн:

Сериал "Черное море" транслируется на российском телеканале "Россия 1". После телевизионного показа серии публикуют на официальном сайте канала, а также размещают в полной версии на YouTube. Однако правообладатель закрыл доступ к видео со сторонних сайтов. Посмотреть все серии "Черное море" на YouTube можно, перейдя по ссылке.

Как сообщал OBOZREVATEL, турецкий сериал "Ветер любви" впервые вышел на украинском телевидении. Лента ранее транслировалась более, чем в десятке стран по всему миру и завоевала огромную любовь зрителей. Где смотреть все серии онлайн.

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Автор
Ева Романова
Теги
советское кино кино сериал
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Комментарии
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Ильенко Александр
Ильенко Александр
Избирательная модерация не делает чести сайту. Оставляют исключительно проросийские ком . Надо чтобы СБУ присмотрелось к этим "цензорам".
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Wick John
Wick John
Ильенко Александр, здесь в основном высеры тупых укро пи.даров и ш.люх
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Юг Руси
Юг Руси
3рада 3радная! Oboss рекламирует Rocciйский фильм для просмотра на Rocciйском KaHаЛе! )))
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1
1
Чан Джеки
Чан Джеки
то что сделано в россии ето пропаганда .
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Wick John
Wick John
Чан Джеки, все что говорят в укропии это ложь и пропаганда ненависти
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