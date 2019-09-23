Сериал "Чернобыль" завоевал три премии "Эмми"

Сериал "Чернобыль" компании НВО получил три премии на церемонии вручения наград в области телевидения "Эмми", которая состоялась 22 сентября в Лос-Анджелесе.

Так, он был признан лучшим мини-сериалом года. Также "Эмми" получили режиссер Йохан Ренк и сценарист Крейг Мейзин за, соответственно, лучшую режиссуру и лучший сценарий среди мини-сериалов. Отметим, что трансляция церемонии велась на телеканале Fox.

Сериал "Чернобыль" Фото: HBO

Напомним, "Чернобыль" — пятисерийный драматический мини-сериал, созданный американским телеканалом HBO совместно с британской телесети Sky и посвященный аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году, ликвидации последствий этой аварии и расследованию ее причин.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Первая серия сериала "Чернобыль" вышла 6 мая 2019. Далее эпизоды выходили по понедельникам. Всего в сериале было 5 серий.

Выход четвертой серии спровоцировал ряд скандалов, в частности, в России взбесились из-за правды HBO о Голодоморе в "Чернобыле".

Также картину назвали "фильмом о спасении шкур, а не душ" и уличили в многочисленных киноляпах и вранье.

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