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23 сентября • обновлено в 10:09
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Сериал "Чернобыль" завоевал три премии "Эмми"

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Сериал "Чернобыль" компании НВО получил три премии на церемонии вручения наград в области телевидения "Эмми", которая состоялась 22 сентября в Лос-Анджелесе.

Так, он был признан лучшим мини-сериалом года. Также "Эмми" получили режиссер Йохан Ренк и сценарист Крейг Мейзин за, соответственно, лучшую режиссуру и лучший сценарий среди мини-сериалов. Отметим, что трансляция церемонии велась на телеканале Fox.

Сериал "Чернобыль" завоевал три премии "Эмми"

Сериал "Чернобыль"

Фото: HBO

Сериал "Чернобыль" завоевал три премии "Эмми"
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Напомним, "Чернобыль" — пятисерийный драматический мини-сериал, созданный американским телеканалом HBO совместно с британской телесети Sky и посвященный аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году, ликвидации последствий этой аварии и расследованию ее причин.

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Телесериал "Чернобыль"
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
А расейские Бабы Яги против! (с)
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