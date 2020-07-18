"Чернобыль" выиграл в семи номинациях BAFTA: какие награды получил сериал

Сериал "Чернобыль" от HBO победил в семи номинациях премии BAFTA – Британской академии кино и телевизионного искусства.

Это сделало проект абсолютным лидером среди номинантов. Список всех победителей и наград был опубликован на сайте премии.

Создатели мини-сериала о событиях в Украине получили награды за:

лучшую режиссуру;

операторскую работу;

музыку;

монтаж;

костюмы;

работу художника;

звук.

Таким образом, статуэтки получили режиссер Йохан Ренк, художник по костюмам Одиль Дикс-Миро, композитор Хильда Гуднадоттир и другие.

Американо-британский сериал был номинирован в 14 категориях, в том числе и как "Лучший мини-сериал".

Лучшим сценаристом признали создателя телесериала о семье медиамагнатов "Наследники" Джесси Армстронга. Награды академии также получили проект "Темные начала" от HBO по фэнтези-трилогии Филипа Пулмана и "Острые козырьки".

Награждение должно было пройти еще весной, но было перенесено из-за пандемии. Событие проводили не в прямом эфире, а записали заранее.

Лучших актеров, телеведущих и телепрограммы огласят во второй части номинации 31 июля в дистанционном формате.

Как писал OBOZREVATEL, ранее инспектор реакторного цеха №1, который тушил пожар вместе с Василием Игнатенко, Петр Шаврей признался: ему не нравится сериал НВО "Чернобыль", а после первых минут просмотра у него поднялось давление.