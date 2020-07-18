"Чернобыль" выиграл в семи номинациях BAFTA: какие награды получил сериал
Сериал Чернобыль выиграл 7 наград BAFTA.
Сериал "Чернобыль" от HBO победил в семи номинациях премии BAFTA – Британской академии кино и телевизионного искусства.
Это сделало проект абсолютным лидером среди номинантов. Список всех победителей и наград был опубликован на сайте премии.
Создатели мини-сериала о событиях в Украине получили награды за:
лучшую режиссуру;
операторскую работу;
музыку;
монтаж;
костюмы;
работу художника;
звук.
Таким образом, статуэтки получили режиссер Йохан Ренк, художник по костюмам Одиль Дикс-Миро, композитор Хильда Гуднадоттир и другие.
Американо-британский сериал был номинирован в 14 категориях, в том числе и как "Лучший мини-сериал".
Лучшим сценаристом признали создателя телесериала о семье медиамагнатов "Наследники" Джесси Армстронга. Награды академии также получили проект "Темные начала" от HBO по фэнтези-трилогии Филипа Пулмана и "Острые козырьки".
Награждение должно было пройти еще весной, но было перенесено из-за пандемии. Событие проводили не в прямом эфире, а записали заранее.
Лучших актеров, телеведущих и телепрограммы огласят во второй части номинации 31 июля в дистанционном формате.
Как писал OBOZREVATEL, ранее инспектор реакторного цеха №1, который тушил пожар вместе с Василием Игнатенко, Петр Шаврей признался: ему не нравится сериал НВО "Чернобыль", а после первых минут просмотра у него поднялось давление.