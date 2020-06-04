Сериал "Чернобыль" стал лидером по количеству номинаций на телепремию BAFTA

Мария Дидык Кино 20:36, 4.06.2020 Обновлено: 20:50, 4.06.2020

Британская академия кино и телевизионных искусств объявила номинантов ежегодной премии BAFTA в телевидении. Сериал "Чернобыль" собрал наибольшее количество номинаций.

Сериал совместного производства американского кабельного канала HBO и британского Sky Atlantic попал в шорт-лист в 14 категориях. Об этом сообщается на сайте премии.

"Чернобыль" номинировали, в частности, в следующих категориях: лучшая мужская роль, лучшая мужская роль второго плана, лучший мини-сериал, лучший дизайн костюмов, лучший оригинальный саундтрек.

Церемонии награждения BAFTA TV Awards и BAFTA TV craft Awards должны были пройти весной этого года, однако из-за пандемии коронавируса были отложены. Планируется, что они состоятся 17 и 31 июля.

Как ранее писал OBOZREVATEL, американская киноакадемия объявила о некоторых изменениях в правилах премии "Оскар" в связи с пандемией коронавируса.

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