Сериал "Бумажный дом": появились первые подробности о финальном сезоне

Пятый сезон "Бумажного дома" выйдет на экраны весной 2021 года. В Испании уже начали съемки финальных эпизодов, в которых приняли участие новые герои.

"Бумажный дом" стал настоящей сенсацией мирового масштаба. Поэтому на новый сезон ждут миллионы поклонников, однако съемки пришлось отложить на несколько месяцев из-за карантина, пишет "СтарХит".

Также стало известно, что к актерскому составу присоединились Патрик Криаду и Мигель Сильвестр. Актеры уже опубликовали в социальных сетях тизер нового сезона и признались, что счастливы стать частью знаменитого шоу.

Патрик Криадо Instagram @patrick.criado

Мигель Сильвестр считается одним из самых перспективных испанских актеров. Он работал над сериалами "Нарко" и "Восьмое чувство". Патрик Криадо участвует во многих проектах в Испании, но все его работы пока имеют только региональный успех.

Мигель Сильвестр FUNART.pro

Подробности новых серий держатся в строгой тайне. Напомним, что в двух предыдущих сезонах главные герои пытались ограбить крупнейший банк Мадрида, но постоянно сталкивались с огромными препятствиями.

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