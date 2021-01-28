Сериал "Бриджертоны" установил абсолютный рекорд Netflix по количеству просмотров

Сериал "Бриджертоны" стал самой популярной лентой Netflix, установив абсолютный рекорд просмотров для этого стримингового сервиса.

Так, за первые 28 дней после премьеры его посмотрели более 82 миллионов зрителей. Предыдущий рекорд принадлежал экранизации фэнтези-книг Анджея Сапковского "Ведьмак", его оценили 76 миллионов. Об этом сообщает Deadline со ссылкой на пресс-службу стриминг-сервиса.

Отмечается, что сериал "Бриджертоны" вошел в десятку лучших во всех странах, где поддерживается платформа Netflix, кроме Японии. По популярности он лидирует в 83 странах, включая США, Францию, Великобританию, Индию, ЮАР и Бразилию.

Кадр из сериала "Бриджертоны" deadline.com

"Бриджертоны" – романтическая драма, основанная на серии книг писательницы Джулии Куин. Шоу рассказывает историю семьи из высшего общества Лондона эпохи Регентства. Создателем сериала является Крис Ван Дьюсен, ранее работавший над проектом "Анатомия страсти". Премьера сериала состоялась 25 декабря 2020 года.

Кадр из сериала "Бриджертоны" thescottishsun.co.uk

Напомним, во второй половине января Netflix объявил о продлении "Бриджертонов" на второй сезон.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее звезда сериала "Бриджертоны" Фиби Дайневор рассказала, как снимались постельные сцены в ленте.