Сериал "Бриджертоны" официально продлили на второй сезон

Стриминговый сервис Netflix продлил сериал "Бриджертоны" на второй сезон. Решение последовало спустя месяц после премьеры ленты на платформе.

Соответствующий ролик-анонс компания разместила на своей официальном YouTube-канале. Отметим, что производство второго сезона сериала начнется весной 2021 года в Лондоне (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Костюмированная драма по романам Джули Куин продолжит рассказывать историю аристократического лондонского семейства Бриджертонов. Предположительно, в центре нового сезона сериала окажется уже не Дафна, а ее братья и сестры.

Напомним, что премьера первого сезона "Бриджертонов" состоялась 25 декабря 2020 года, только за первые 28 дней его посмотрели 63 миллиона пользователей. Таким образом сериал установил рекорд просмотров на Netflix, обогнав предыдущий хит – мини-сериал "Ход королевы".

Действие сюжета разворачивается в начале XIX века, в эпоху Регентства в Великобритании. В центре внимания – достаточно уважаемая в обществе семья Бриджертонов. Старшая дочь семейства, Дафна Бриджертон, уже повзрослела, и родители решают, что самое время ей подумать о замужестве. Дафна начинает поиски жениха, но все ее потенциальные возлюбленные не впечатляют ее.

После очередной неудачи, когда героиня пребывает в состоянии апатии и уверенности, что она так и останется старой девой, в ее жизни появляется герцог Гастингс. И хотя изначально отношения Дафны и герцога больше напоминают неприязнь, чем симпатию, очень скоро эти двое понимают, что могут быть полезны друг другу. Дафну Бриджертон озаряет гениальная идея, как она может выполнить требования родителей.

Как сообщал OBOZREVATEL, 15 января на стриминговом сервисе Netflix вышел научно-фантастический боевик Outside the Wire ("Вне провода"). Это первый оригинальный фильм платформы, который доступен с украинской озвучкой и субтитрами одновременно.