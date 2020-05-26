Сериал "Акварели": о чем сериал и где смотреть все серии онлайн

Сериал "Акварели", снятый компаниями Filmstream и Vileton production полюбился многим украинцам.

Мелодрама состоит из 16 серий и рассказывает о трагической судьбе молодой девушки, которая не помнит ничего из своего детства. Читайте дальше на OBOZREVATEL подробнее о сериале "Акварели" и где смотреть все серии онлайн.

Сериал "Акварели" kino-teatr.ru

"Акварели": о чем сюжет сериала

Молодая девушка Ася не помнит ничего из своего детства. Жизнь для нее началась в одиннадцать лет в маленькой бедной квартирке с мамой Ириной, которую она любит, и постоянно, жертвуя своим благополучием, спасает от проблем и дурных пристрастий.

Но случайная встреча и роман с Димой невольно погружает девушку в жизнь другой семьи, Васильцовых, – богатой и влиятельной, хранящей мрачные тайны. Ася не догадывается, что главной тайной оказывается она сама.

Когда-то Асю звали Настей, но череда трагических событий, происшедших в один день четырнадцать лет назад, круто поменяла ее судьбу...

"Акварели": где смотреть онлайн kino-teatr.ru

Сериал "Акварели": кто снимался

В фильме снимались популярные актеры: Дарья Щербакова, Марина Могилевская, Илья Алексеев, Оксана Базилевич, Дмитрий Егоров, Игорь Денисов, Марта Голубева, Андрей Новик, Олег Алмазов, Зоя Антонова, Петр Баранчеев, Александр Чевычелов, Олег Ткачев, Валентина Гарцуева, Михаил Клименко, Александр Павлов, Лариса Маршалова, Анна Полупанова, Вячеслав Павлють, Дмитрий Пустильник, Наталья Цуба, Алиса Петрова, Александр Ганноченко, Юрий Гребельник, Александра Эпштейн, Олег Москаленко, Иван Павлов, Ольга Клебанович.

Где смотреть сериал "Акварели": все серии подряд

Сериал "Акварели" был показан на украинском, белорусском и российском телевидении. Также все эпизоды "Акварели" опубликованы на YouTube. Смотреть все серии "Акварели" подряд можно по ссылке.

Как сообщал OBOZREVATEL, на телеканале "Украина" показали четырехсерийный фильм "Часы с кукушкой", который сразу же завоевал внимание зрителей. Где смотреть все серии онлайн.