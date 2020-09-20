Сергей Бодров умер 18 лет назад: как сейчас выглядит место его гибели

18 лет назад, 20 сентября 2002 года в России, под лавиной в Кармадонском ущелье (Кавказ, Северная Осетия) погиб известный актер Сергей Бодров-младший.

30-летний артист вместе со съемочной группой умерли после обвала ледника Колка. Катастрофа произошла во время съемок фильма "Связной", тогда погибли более 100 человек. OBOZREVATEL предлагает узнать, как выглядит сейчас выглядит место трагической гибели Бодрова.

Последние фото Сергея Бодрова. Film.ru

Съемки фильма "Связной", где Сергей Бодров являлся главным режиссером и исполнял одну из ключевых ролей, стартовали в июле 2002 года. Во время очередной поездки съемочной группы на локацию в Кармадонском ущелье, 20 сентября, со склона горы Джимара, высотой 4780 метров, сорвалась гигантская глыба льда и упала на ледник Колка. Мощность этого удара была сравнима со взрывом бомбы.

Съемочный процесс фильма" Связной". Film.ru

Ледовый массив вместе с булыжниками и грязью двинулся со скоростью более 200 км в час, покрыв Кармадонское ущелье трехсотметровым слоем камней и льда. Именно в это время известный актер по фильмам "Брат" и "Кавказский пленник" Бодров, вместе со своей съемочной группой около 120 человек, в очередной раз приступил к работе над картиной "Связной".

Съемочная группа фильма "Связной" с Бодровым. Film.ru

Фильм "Связной" стал последним в карьере Бодрова. Википедия

Практически все, кто был задействован в съемочном процессе, погибли на месте катастрофы. После того, как сошла лавина, дороги оказались завалены, а спасатели не могли добраться до места трагедии в течение нескольких часов. В результате, когда бригады вместе с жителями деревень попытались добраться до группы Бодрова, никого обнаружить не удалось.

Сергей Бодров погиб на Кавказе из-за схода ледника. Telegram-канал Сinemasha

Место гибели Сергея Бодрова. Telegram-канал Сinemasha

Даже с помощью буров спасатели не смогли пробиться глубже, чем на 100 метров. Операция длилась 3 месяца, всего удалось найти всего лишь 19 погибших. Затем работы были свернуты: они становились опасными уже и для спасателей, однако волонтеры и добровольцы продолжали поиски тел еще на протяжении 2 лет.

Кармадонское ущелье, где погиб Сергей Бодров. Telegram-канал Сinemasha

Место, где погиб Сергей Бодров. Telegram-канал Сinemasha

Неподалеку от места трагедии был разбит лагерь "Надежда", организаторами являлись поклонники Бодрова-младшего. Многие были уверенны, что съемочная группа успела в день трагедии добраться до автомобильного тоннеля и спастись там от ледника. Когда волонтеры добрались до тоннеля, ни одного тела там не оказалось. Спустя два года операция по поиску тел прекратилась.

Как выглядит ущелье, где погиб Бодров. Telegram-канал Сinemasha

Как сейчас выглядит место гибели Бодрова. Telegram-канал Сinemasha

В настоящее время ледник Колка, похоронивший под собой целый горный поселок, а также более сотни людей, растаял – на это ушло 12 лет. Но найти тела погибших все равно уже невозможно – камни и грязь образовали прочнейший панцирь, а проходящие под ним сточные воды, по мнению многих инициаторов поисковых операций, давно вымыли останки. Помимо обнаруженных тел все остальные, включая самого Сергея Бодрова, до сих пор считаются пропавшими без вести.

Мемориал на месте гибели Сергея Бодрова. Telegram-канал Сinemasha

Мемориал погибшей съемочной группе фильма "Связной". Telegram-канал Сinemasha

В 2004 году на месте бывшего лагеря добровольцев установили памятник "Скорбящая мать". Там же есть мемориальные плиты, установленные в честь Сергея Бодрова-младшего и членов съемочной группы. Многие туристы до сих пор рискуют спуститься в ущелье, чтобы отдать последнюю память погибшим.

Граффити в память о Сергее Бодрове. Аргументы и Факты

Как сообщал OBOZREVATEL, Сергей Бодров перед гибелью успел сказать жене одну фразу. По словам очевидцев, которые пребывали вместе со съемочной группой незадолго до трагедии, Бодров позвонил своей супруге Светлане и попрощался с ней. Свидетели разговора предположили, что артист мог предчувствовать, что она его больше не услышит.