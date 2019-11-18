Сексизм и харассмент: популярный советский мультфильм оказался опасным

Популярный советский мультфильм "Ну, погоди!" содержит сексизм, харассмент и прочие недопустимые по нынешним моральным нормам элементы.

Об этом сообщило издание ВВС после того, как американская компания Disney решила сопровождать свои старые мультипликационные фильмы предупреждением, что они могут нарушать некоторые современные тенденции.

Так, в мультике присутствуют элементы насилия и жестокости. Волка избивают, бьют током, закатывают в каток, всячески над ним издеваются, а подается это, как норма.

"Ну, погоди!" - насилие Кадр из мультфильма

Более того, создатели ленты продемонстрировали гендерный дисбаланс, ведь женских образов практически нет в "Ну, погоди". А если и есть, то это толстая свинья. Также в мультике присутствует сексизм, что вновь отображается на большом хрюкающем животном.

"Ну, погоди!" - гендерный дисбаланс Кадр из мультфильма

"Ну, погоди!" - сексизм Кадр из мультфильма

Харассмент – охота на зайца показывается иногда неоднозначно, а "жертва" не отстает от хищника в скрытых домогательствах. Также в мультике заметили гендерную неоднозначность. До сих пор непонятно, какого пола заяц.

"Ну, погоди!" - харассмент Кадр из мультфильма

К слову, ранее глава "Союзмультфильма" Юлиана Слащева рассказала, что "Ну, погоди!" вновь выйдет на экраны уже с новыми персонажами.

"Они будут второстепенными. Все равно любые события будут происходить с ними на фоне главных событий Волка и Зайца", — пояснила она.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно популярный мультфильм "Свинка Пеппа" угодил в скандал из-за сексизма. Это произошло после того, как на экраны вышла серия, в которой создатели ленты использовали в отношении мамы-свинки слово fireman ("пожарный") в мужском роде.

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