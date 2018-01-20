Секс в кино: как выглядят самые шокирующие сцены

В мировом кинематографе найдется несколько довольно правдивых секс-сцен, которые впечатляют своей натуральностью.

Подборка откровенных сцен была опубликована на сайте журнала Maxim.

"Секретарша", 2002 год

Трогательная садомазо-история о том, как встретились два одиночества: секретарша с мазохистскими наклонностями и ее босс, который только и мечтал, как бы ее наказать. Фильм изобилует эротическими сценами.

"Автокатастрофа", 1996 год

Фильм снят по фантастическому роману британского писателя Джеймса Балларда, изобилует сценами секса в автомобилях. Это история о парочке, которую возбуждают автокатастрофы. Эта картина была запрещена во многих странах, в том числе и в Англии.

"Герцог Бургундии", 2014 год

Феминистская мелодрама о двух дамах средних лет, превративших свои отношения в отношения доминанта и сабмиссива, изобилует весьма чувственными сценами.

"Синий бархат", 1986 год

В эротико-мистическом триллере Дэвида Линча сплелось множество сюжетных линий. В фильме много секса, странных ритуалов и пикантных сцен. Несмотря на это, критики признали его одним из лучших фильмов 1980 годов.

"Дьяволы", 1973 год

Режиссеру Кену Расселу удалось показать Средневековье во всей его босховской красе: боль, страдание, чума, пытки, костры инквизиции, распутные монашки-истерички.

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