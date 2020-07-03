Сбежавшему из РФ Серебрякову – 56: как он критиковал россиян и Путина

3 июля свой день рождения отмечает одиозный российский актер Алексей Серебряков – ему исполняется 56 лет.

Артист знаком зрителям по ролям в таких фильмах, как "Фанат", "Афганский излом", "Бандитский Петербург", "Штрафбат" и других. В 90-х и 2000-х он пользовался большой популярностью в РФ, однако после активизации в России агрессивной политики Владимира Путина и пропаганды актер покинул страну и уехал вместе с семьей в Канаду.

OBOZREVATEL решил вспомнить, как Серебряков критиковал власть РФ и самих россиян, а также рассказать о достижениях актера и его жизни вне России.

Алексей Серебряков Esquire

Переезд из России и высказывания против власти

В 2012 году Алексей Серебряков с семьей переехал из РФ в канадский город Торонто. Мотивом такого решения актер назвал рост агрессии и нетерпимости в России, неблагополучную социальную обстановку и наплевательское отношение к нормам правового государства со стороны властей.

Актер Алексей Серебряков m.russia.tv

"Человек должен жить там, где может реализовать все лучшее", – считает Алексей.

Он неоднократно заявлял о том, что не поддерживает политику Путина, пропаганду, а самих россиян считает агрессивным и враждебно настроенным народом. Однако максимально развернуто Серебряков озвучил свою позицию в развернутом интервью, которое дал в 2018 году журналисту Юрию Дудю (смотрите видео в конце материала).

Судя по высказываниям Серебрякова, его не устраивает на родине отсутствие доброжелательности и терпимости между людьми. Актер также указал, что хотел бы, чтобы его дети воспитывались в атмосфере взаимного уважения, ценности знаний и трудолюбия, чего они не смогут найти в России.

Серебряков во время скандального интервью с Дудем Скриншот видео (YouTube)

Артист также уточнял, что россияне в большинстве своем лишены самостоятельности и во всем поступают по указке телевидения:

"Последние 20 лет в стране наблюдается бесконечное ухудшение человеческого материала в стране. Это телевидение, прежде всего. Это самодеятельность бесконечная: не надо тренироваться. Ты – звезда, выйди на лед и все будут любоваться тобой. Не надо трудиться, не надо работать, не надо учиться, не надо ничего. И это пропаганда. У нас на телевидении всего три нормальных умных передачи: "Что? Где? Когда?", "Своя игра" и "Умники и умницы". Вот и все".

По мнению Серебрякова, проблемы россиян, а следовательно, и их поведения и образа жизни, напрямую связаны с политикой – именно на это направлена вся пропаганда.

"Это все политика. Собственно, она заключается в том, что нужно превратить людей в рабов, потому что они так хотят. Поэтому у нас много армии, у нас страна с самым большим количеством силовых структур на душу населения... Проблема в том, что человек не берет ответственность за свою жизнь".

Алексей Серебряков 24СМИ

Что касается критики президента Путина, Алексей Серебряков говорил, что его не устраивает во внутренней политике РФ "два "В" – воровство и вранье", которые царят вокруг. Очевидно, что это также было отсылкой и к имени президента Путина – Владимире Владимировиче:

"Оказавшись перед Путиным, я бы ему сказал, что больше всего мне не нравится "два "В": вранье и воровство. При чем бесконечное. Наше с ним видение мира столь несоединимо, столь не связано, и что бы я ему не сказал, ни к чему это не приведет".

В целом Серебряков негативно оценивал жизнь в России – он указывал, что страна практически не развивается, и вместе с тем "тянет на дно" свой народ. А народ, в большей мере, не всегда стремится мыслить аналитически и как-то противостоять этому.

"В России нет гражданского общества. По мне уж лучше искусственные улыбки на Западе, чем искренняя злоба у нас. Если отъехать на 30, 50, 70 километров от Москвы, вы увидите много элементов из 1990-х годов. До сих пор ни знание, ни сообразительность, ни предприимчивость, ни достоинство не являются национальной идеей. Национальной идеей являются сила, наглость и хамство".

Скандальные заявления Серебрякова тогда вызвали бурную реакцию в обществе: от коллег артиста до политиков. К примеру, в Госдуме России отметили, что считают слова актера частью пиар-акции "недругов" страны. Многие российские актеры также высказались по этому поводу, резко осудив коллегу. Некоторые из них даже назвали его "русофобом" и "предателем".

Несмотря на это, Алексей Серебряков отказался брать назад свои слова о том, что национальная идея России основывается на силе, наглости и хамстве.

Чем Серебряков занимается сейчас

За годы жизни в Канаде актер Алексей Серебряков освоил профессию режиссера монтажа, он активно практикуется в анализе киносценариев и всерьез готовится к режиссерскому дебюту. Но пока это только мечта – Серебряков критичен к себе и собственному творчеству, первой режиссерской работой, по словам артиста, он хочет сделать нечто стоящее и значимое.

Серебряков с женой и детьми 24СМИ

Также Алексей продолжает сниматься, но теперь он более избирательный к ролям. Серебряков признается, что делает это еще и для того, чтобы привлечь к себе молодежную аудиторию – он может с легкостью отказаться от участия в кассовом фильме, но согласиться сыграть в какой-нибудь "студенческой картине".

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2019 году Серебряков обвинил Россию в том, что она за последние 20 лет "создала несколько войн". Такое заявление он сделал во время выступления на форуме в Лондоне.

Российский продюсер Иосиф Пригожин набросился на Алексея Серебрякова за такие заявления и обвинил его в некомпетентности.