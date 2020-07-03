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Сбежавшему из РФ Серебрякову – 56: как он критиковал россиян и Путина

Диана Прохоренко
Диана Прохоренко
Кино
1,2 т.
Алексей Серебряков уехал из России в Канаду (Фото – Life.ru)

Алексей Серебряков уехал из России в Канаду (Фото – Life.ru).

3 июля свой день рождения отмечает одиозный российский актер Алексей Серебряков – ему исполняется 56 лет.

Артист знаком зрителям по ролям в таких фильмах, как "Фанат", "Афганский излом", "Бандитский Петербург", "Штрафбат" и других. В 90-х и 2000-х он пользовался большой популярностью в РФ, однако после активизации в России агрессивной политики Владимира Путина и пропаганды актер покинул страну и уехал вместе с семьей в Канаду.

OBOZREVATEL решил вспомнить, как Серебряков критиковал власть РФ и самих россиян, а также рассказать о достижениях актера и его жизни вне России.

Алексей Серебряков

Алексей Серебряков Esquire

Переезд из России и высказывания против власти

В 2012 году Алексей Серебряков с семьей переехал из РФ в канадский город Торонто. Мотивом такого решения актер назвал рост агрессии и нетерпимости в России, неблагополучную социальную обстановку и наплевательское отношение к нормам правового государства со стороны властей.

Актер Алексей Серебряков

Актер Алексей Серебряков m.russia.tv

"Человек должен жить там, где может реализовать все лучшее", – считает Алексей.

Он неоднократно заявлял о том, что не поддерживает политику Путина, пропаганду, а самих россиян считает агрессивным и враждебно настроенным народом. Однако максимально развернуто Серебряков озвучил свою позицию в развернутом интервью, которое дал в 2018 году журналисту Юрию Дудю (смотрите видео в конце материала).

Судя по высказываниям Серебрякова, его не устраивает на родине отсутствие доброжелательности и терпимости между людьми. Актер также указал, что хотел бы, чтобы его дети воспитывались в атмосфере взаимного уважения, ценности знаний и трудолюбия, чего они не смогут найти в России.

Серебряков во время скандального интервью с Дудем

Серебряков во время скандального интервью с Дудем Скриншот видео (YouTube)

Артист также уточнял, что россияне в большинстве своем лишены самостоятельности и во всем поступают по указке телевидения:

"Последние 20 лет в стране наблюдается бесконечное ухудшение человеческого материала в стране. Это телевидение, прежде всего. Это самодеятельность бесконечная: не надо тренироваться. Ты – звезда, выйди на лед и все будут любоваться тобой. Не надо трудиться, не надо работать, не надо учиться, не надо ничего. И это пропаганда. У нас на телевидении всего три нормальных умных передачи: "Что? Где? Когда?", "Своя игра" и "Умники и умницы". Вот и все".

По мнению Серебрякова, проблемы россиян, а следовательно, и их поведения и образа жизни, напрямую связаны с политикой – именно на это направлена вся пропаганда.

"Это все политика. Собственно, она заключается в том, что нужно превратить людей в рабов, потому что они так хотят. Поэтому у нас много армии, у нас страна с самым большим количеством силовых структур на душу населения... Проблема в том, что человек не берет ответственность за свою жизнь".

Алексей Серебряков

Алексей Серебряков 24СМИ

Что касается критики президента Путина, Алексей Серебряков говорил, что его не устраивает во внутренней политике РФ "два "В" – воровство и вранье", которые царят вокруг. Очевидно, что это также было отсылкой и к имени президента Путина – Владимире Владимировиче:

"Оказавшись перед Путиным, я бы ему сказал, что больше всего мне не нравится "два "В": вранье и воровство. При чем бесконечное. Наше с ним видение мира столь несоединимо, столь не связано, и что бы я ему не сказал, ни к чему это не приведет".

В целом Серебряков негативно оценивал жизнь в России – он указывал, что страна практически не развивается, и вместе с тем "тянет на дно" свой народ. А народ, в большей мере, не всегда стремится мыслить аналитически и как-то противостоять этому.

"В России нет гражданского общества. По мне уж лучше искусственные улыбки на Западе, чем искренняя злоба у нас. Если отъехать на 30, 50, 70 километров от Москвы, вы увидите много элементов из 1990-х годов. До сих пор ни знание, ни сообразительность, ни предприимчивость, ни достоинство не являются национальной идеей. Национальной идеей являются сила, наглость и хамство".

Скандальные заявления Серебрякова тогда вызвали бурную реакцию в обществе: от коллег артиста до политиков. К примеру, в Госдуме России отметили, что считают слова актера частью пиар-акции "недругов" страны. Многие российские актеры также высказались по этому поводу, резко осудив коллегу. Некоторые из них даже назвали его "русофобом" и "предателем".

Несмотря на это, Алексей Серебряков отказался брать назад свои слова о том, что национальная идея России основывается на силе, наглости и хамстве.

Чем Серебряков занимается сейчас

За годы жизни в Канаде актер Алексей Серебряков освоил профессию режиссера монтажа, он активно практикуется в анализе киносценариев и всерьез готовится к режиссерскому дебюту. Но пока это только мечта – Серебряков критичен к себе и собственному творчеству, первой режиссерской работой, по словам артиста, он хочет сделать нечто стоящее и значимое.

Серебряков с женой и детьми

Серебряков с женой и детьми 24СМИ

Также Алексей продолжает сниматься, но теперь он более избирательный к ролям. Серебряков признается, что делает это еще и для того, чтобы привлечь к себе молодежную аудиторию – он может с легкостью отказаться от участия в кассовом фильме, но согласиться сыграть в какой-нибудь "студенческой картине".

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2019 году Серебряков обвинил Россию в том, что она за последние 20 лет "создала несколько войн". Такое заявление он сделал во время выступления на форуме в Лондоне.

Российский продюсер Иосиф Пригожин набросился на Алексея Серебрякова за такие заявления и обвинил его в некомпетентности.

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