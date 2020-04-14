Саре Мишель Геллар – 43: куда исчезла "Баффи – истребительница вампиров" и как изменилась

Популярная американская актриса, известная как исполнительница главной роли в сериале "Баффи – истребительница вампиров" Сара Мишель Геллар 14 апреля отмечает свой день рождения.

Ей исполняется 43 года. В связи с этим OBOZREVATEL предлагает узнать, куда пропала артистка и как она выглядит сейчас.

Сара Мишель Геллар известна как исполнительница главной роли в сериале "Баффи – истребительница вампиров" Pinterest

Сара Мишель Геллар родилась 14 апреля 1977 года в Нью-Йорке в семье евреев. На телевидение Сара попала еще в возрасте четырех лет, но мировую славу она получила после того, как сыграла главную роль в подростковом сериале "Баффи – истребительница вампиров", вышедшем на экраны в 1997 году.

Также актриса появилась в фильмах "Я знаю, что вы сделали прошлым летом", "Крик 2", "Жестокие игры", "Просто неотразима", "Скуби-Ду", "Проклятие" и других.

Сара Мишель Геллар Pinterest

Сейчас Сара Мишель Геллар взяла перерыв в карьере. Вместе со своим мужем Фредди Принцем-младшим, с которым она познакомилась еще на съемках фильма "Я знаю, что вы сделали прошлым летом", они воспитывают двоих детей. Это 10-летняя Шарлотта Грэйс Принц и 7-летний Рокки Джеймс Принц.

Сара Мишель Геллар и ее муж Фредди Принц-младший Pinterest

Сара Мишель Геллар с семьей Pinterest

Сара Мишель Геллар и ее дети Pinterest

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