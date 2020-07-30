"Санта-Барбаре" – 36 лет: как изменились и постарели звезды сериала. Фото
"Санта-Барбара" насчитывает 2 тысячи 137 серий.
Ровно 36 лет тому назад, 30 июля 1984 года, на американском канале NBC впервые был показан сериал "Санта-Барбара". Мыльная опера, транслировавшаяся в США по 1993 год, насчитывает 2 тысячи 137 серий.
История о жизни богатой семьи Кэпвеллов в свое время завоевала любовь домохозяек в десятках странах мира. К годовщине выхода сериала OBOZREVATEL предлагает узнать, как изменились актеры из "Санта-Барбары".
СиСи Кэпвелл – Джед Аллан
Актер умер 9 марта 2019 года. Ему было 84.
Джед Аллан умер в 2019 году
Иден Кэпвелл – Мэрси Уолкер
58 лет
Мэрси Уолкер в молодости и сейчас Фото: championat.com
Джулия Уэйнрайт-Кэпвелл – Нэнси Ли Гран
64 года
Нэнси Ли Гран в молодости и сейчас
Келли Кэпвелл – Робин Райт
54 года
Робин Райт в молодости и сейчас
Круз Кастильо – Адольфо Мартинес
71 год
Адольфо Мартинес в молодости и сейчас
Мейсон Кэпвелл – Лейн Дэвис
69 лет
Лейн Дэвис в молодости и сейчас
Мэйсон в детстве – Леонардо Ди Каприо
45 лет
Леонардо Ди Каприо в детстве и сейчас
София Кэпвэлл – Джудит МакКоннелл
76 лет
Джудит МакКоннелл в молодости и сейчас Фото: 24smi.org
Лайонел Локридж – Николас Костэр
86 лет
Николас Костэр в сериале "Санта-Барбара" и сейчас
Тэд Кэпвелл – Тодд Макки
56 лет
Тодд Макки в молодости и сейчас Фото: Pinterest
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