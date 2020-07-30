"Санта-Барбаре" – 36 лет: как изменились и постарели звезды сериала. Фото

Ровно 36 лет тому назад, 30 июля 1984 года, на американском канале NBC впервые был показан сериал "Санта-Барбара". Мыльная опера, транслировавшаяся в США по 1993 год, насчитывает 2 тысячи 137 серий.

История о жизни богатой семьи Кэпвеллов в свое время завоевала любовь домохозяек в десятках странах мира. К годовщине выхода сериала OBOZREVATEL предлагает узнать, как изменились актеры из "Санта-Барбары".

СиСи Кэпвелл – Джед Аллан

Актер умер 9 марта 2019 года. Ему было 84.

Джед Аллан умер в 2019 году

Иден Кэпвелл – Мэрси Уолкер

58 лет

Мэрси Уолкер в молодости и сейчас Фото: championat.com

Джулия Уэйнрайт-Кэпвелл – Нэнси Ли Гран

64 года

Нэнси Ли Гран в молодости и сейчас

Келли Кэпвелл – Робин Райт

54 года

Робин Райт в молодости и сейчас

Круз Кастильо – Адольфо Мартинес

71 год

Адольфо Мартинес в молодости и сейчас

Мейсон Кэпвелл – Лейн Дэвис

69 лет

Лейн Дэвис в молодости и сейчас

Мэйсон в детстве – Леонардо Ди Каприо

45 лет

Леонардо Ди Каприо в детстве и сейчас

София Кэпвэлл – Джудит МакКоннелл

76 лет

Джудит МакКоннелл в молодости и сейчас Фото: 24smi.org

Лайонел Локридж – Николас Костэр

86 лет

Николас Костэр в сериале "Санта-Барбара" и сейчас

Тэд Кэпвелл – Тодд Макки

56 лет

Тодд Макки в молодости и сейчас Фото: Pinterest

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