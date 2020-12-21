Самым популярным сериалом на Netflix в 2020 году стал "вирусный" мультик для детей

Мультипликационный сериал для дошкольников "CoComelon: Песни для детей" стал самым популярным проектом Netflix в 2020 году.

Соответствующий рейтинг из 30 самых просматриваемых сериалов на платформе, составили аналитики Reelgood, передает издание Business Insider. К слову, инсайдеры отметили, что это следовало прогнозировать, ведь на карантине миллионы родителей оказались на самоизоляции с малышами.

Мультфильм "CoComelon: Песни для детей" netflix.com

На втором и третьем местах в этом топе оказались сериалы "Офис" и "Ход королевы". Также в список попали "Король тигров", "Озарк", "Внешние отмели", "Академия Амбрелла", "Кобра Кай", "Любовь слепа" и другие ленты.

Кадр из сериала "Офис" film.ru

Кадр из сериала "Ход королевы" pinterest.com

В топ-30 самых популярных сериалов Netflix также вошли:

"Аватар: Последний защитник"

"Все мои американцы"

"Шиттс Крик"

"Призраки поместья Блай"

"Рэтчед"

"13 причин почему"

"Эмили в Париже"

"Бэби Босс: снова в деле"

"Пол – лава" – реалити-шоу

"Джеффри Эпштейн: Неприлично богатый"

"Бесстыжие" 11 сезон

"Корона" 4 сезон

"Мертвый для меня"

"Испытания Габриэля Фернандеса"

"Большое британское хлебопекарное шоу" – реалити-шоу

"Вдали"

"Люцифер" 5 сезон

"Космические войска"

"Последний танец"

"Проклятая"

Кадр из сериала "Озарк" film.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на стриминговой платформе Netflix вышел анимационный мультфильм "Губка Боб: побег Губки" с полноценным украинским дубляжем.