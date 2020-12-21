Самым популярным сериалом на Netflix в 2020 году стал "вирусный" мультик для детей
Мультипликационный сериал для дошкольников "CoComelon: Песни для детей" стал самым популярным проектом Netflix в 2020 году.
Соответствующий рейтинг из 30 самых просматриваемых сериалов на платформе, составили аналитики Reelgood, передает издание Business Insider. К слову, инсайдеры отметили, что это следовало прогнозировать, ведь на карантине миллионы родителей оказались на самоизоляции с малышами.
На втором и третьем местах в этом топе оказались сериалы "Офис" и "Ход королевы". Также в список попали "Король тигров", "Озарк", "Внешние отмели", "Академия Амбрелла", "Кобра Кай", "Любовь слепа" и другие ленты.
"Аватар: Последний защитник"
"Все мои американцы"
"Шиттс Крик"
"Призраки поместья Блай"
"Рэтчед"
"13 причин почему"
"Эмили в Париже"
"Бэби Босс: снова в деле"
"Пол – лава" – реалити-шоу
"Джеффри Эпштейн: Неприлично богатый"
"Бесстыжие" 11 сезон
"Корона" 4 сезон
"Мертвый для меня"
"Испытания Габриэля Фернандеса"
"Большое британское хлебопекарное шоу" – реалити-шоу
"Вдали"
"Люцифер" 5 сезон
"Космические войска"
"Последний танец"
"Проклятая"
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на стриминговой платформе Netflix вышел анимационный мультфильм "Губка Боб: побег Губки" с полноценным украинским дубляжем.