Самым популярным сериалом на Netflix в 2020 году стал "вирусный" мультик для детей

Юля Ухина
Юля Ухина
Кино
2,4 т.
Мультфильм 'CoComelon: Песни для детей'

Мультипликационный сериал для дошкольников "CoComelon: Песни для детей" стал самым популярным проектом Netflix в 2020 году.

Соответствующий рейтинг из 30 самых просматриваемых сериалов на платформе, составили аналитики Reelgood, передает издание Business Insider. К слову, инсайдеры отметили, что это следовало прогнозировать, ведь на карантине миллионы родителей оказались на самоизоляции с малышами.

Мультфильм "CoComelon: Песни для детей"

На втором и третьем местах в этом топе оказались сериалы "Офис" и "Ход королевы". Также в список попали "Король тигров", "Озарк", "Внешние отмели", "Академия Амбрелла", "Кобра Кай", "Любовь слепа" и другие ленты.

Кадр из сериала "Офис"
Кадр из сериала "Ход королевы"

В топ-30 самых популярных сериалов Netflix также вошли:

  • "Аватар: Последний защитник"

  • "Все мои американцы"

  • "Шиттс Крик"

  • "Призраки поместья Блай"

  • "Рэтчед"

  • "13 причин почему"

  • "Эмили в Париже"

  • "Бэби Босс: снова в деле"

  • "Пол – лава" – реалити-шоу

  • "Джеффри Эпштейн: Неприлично богатый"

  • "Бесстыжие" 11 сезон

  • "Корона" 4 сезон

  • "Мертвый для меня"

  • "Испытания Габриэля Фернандеса"

  • "Большое британское хлебопекарное шоу" – реалити-шоу

  • "Вдали"

  • "Люцифер" 5 сезон

  • "Космические войска"

  • "Последний танец"

  • "Проклятая"

Кадр из сериала "Озарк"

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на стриминговой платформе Netflix вышел анимационный мультфильм "Губка Боб: побег Губки" с полноценным украинским дубляжем.

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