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5 мая • обновлено в 17:37
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Самый запрещенный мультфильм в СССР? В сети поднялся ажиотаж из-за "забавы для взрослых"

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В сети опубликовали российский мультфильм для взрослых "Забава", назвав его как "самым запрещенный мультик в СССР".

Так, после этого в поисковых трендах Google поднялся запрос по поводу мультфильма. Люди начали массово интересоваться, что же это за картина. В связи с этим OBOZREVATEL решил подробнее рассказать о "Забаве" и опубликовал реакцию пользователей (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Кадр из мультфильма для взрослых "Забава"

Кадр из мультфильма для взрослых "Забава"

Фото: pikabu.ru

Мультфильм "Забава" впервые вышел на экраны в 1995 году, после распада СССР. В нем рассказывается о владелице магазина игрушек – Забаве, которая попадает в различные комичные и странные ситуации.

Кадр из мультфильма для взрослых "Забава"

Кадр из мультфильма для взрослых "Забава"

Скриншот с видео

Отметим, что мультфильм наполнен эротическими сценами и обнаженными красивыми формами Забавы: она демонстрирует в нем пышную грудь и ягодицы.

Кадр из мультфильма для взрослых "Забава"

Кадр из мультфильма для взрослых "Забава"

Фото: pikabu.ru

В сети бурно отреагировали на старый мультфильм: "Так вот оно какое детское порно", "Чего только не найдешь на YouTube", "Ну ни фига себе! Шок контент", "Забавный мультик. И Забава хороша".

Самый запрещенный мультфильм в СССР? В сети поднялся ажиотаж из-за "забавы для взрослых"
Самый запрещенный мультфильм в СССР? В сети поднялся ажиотаж из-за "забавы для взрослых"
Самый запрещенный мультфильм в СССР? В сети поднялся ажиотаж из-за "забавы для взрослых"

Ранее OBOZREVATEL рассказал о топ-8 фильмах, которые были запрещены в СССР.

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Автор
Кристина Долматова
Теги
видео мультфильмы
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