Самые успешные фильмы 21 века: озвучен список

В новом тысячелетии снято немалое количество фильмов, и некоторые из них сумели завоевать большую популярность по всему миру.

Так, самые прибыльные фильмы Голливуда, рассчитанные на массового зрителя, называют блокбастерами. OBOZREVATEL предлагает узнать, как выглядит двадцатка самых успешных из них за последние 20 лет.

2000 год. "Миссия невыполнима 2"

"Миссия: невыполнима 2"

Шпионский боевик 2000 года с Томом Крузом в главной роли. Бюджет фильма – 545,9 миллиона долларов.

2001 год. "Гарри Поттер и философский камень"

"Гарри Поттер и философский камень"

Первый из серии фильмов о мальчике-волшебнике Гарри Поттере, экранизация одноименного романа Джоан Роулинг. Фильм собрал 974,7 миллиона долларов в прокате.

2002 год. "Властелин колец: Две крепости"

"Властелин колец: Две крепости"

Второй фильм из кинотрилогии "Властелин колец" собрал 925 миллионов долларов.

2003 год. "Властелин колец: Возвращение Короля"

"Властелин колец: Возвращение Короля"

Заключительная часть превзошла успех предыдущих – 1,1 миллиарда долларов.

2004 год. "Шрек 2"

"Шрек 2"

Вторая часть "Шрека" собрала 920,6 миллиона долларов.

2005 год. "Гарри Поттер и Кубок огня"

"Гарри Поттер и Кубок огня"

Четвертый из серии фильмов о Гарри Поттере заработал 896 миллионов долларов.

2006 год. "Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца"

"Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца"

Вторая картина из серии фильмов "Пираты Карибского моря". Прибыль – 1 миллиард долларов.

2007 год. "Пираты Карибского моря: На краю Света"

"Пираты Карибского моря: На краю Света"

Третий фильм серии собрал 963 миллиона долларов в прокате.

2008 год. "Темный рыцарь"

"Темный рыцарь"

Вторая часть новой трилогии о Бэтмене собрала 1 миллиард долларов.

2009 год. "Аватар"

"Аватар"

Научно-фантастический фильм об инопланетном племени нави собрал в прокате 2,7 миллиона долларов.

2010 год. "История игрушек: Большой побег"

"История игрушек: Большой побег"

3D мультфильм 2010 года, созданный студией Pixar совместно с The Walt Disney Company. Самый кассовый фильм 2010 года собрал 1 миллиард долларов.

2011 год. "Гарри Поттер и Дары Смерти: Часть II"

"Гарри Поттер и Дары Смерти: Часть II"

Последний фильм о Гарри Поттере собрал 1,3 миллиарда долларов.

2012 год. "Мстители"

"Мстители"

Кассовые сборы фильма о супергероях "Мстители" составили 1,5 миллиарда долларов.

2013 год. "Холодное сердце"

"Холодное сердце"

Волшебный мультфильм о сестрах Анне и Эльзе собрал 1,2 миллиарда долларов.

2014 год. "Трансформеры: Эпоха истребления"

"Трансформеры: Эпоха истребления"

Фантастический боевик режиссера Майкла Бэя, четвертый из серии фильмов о Трансформерах. Кассовые сборы – 1,1 миллиарда долларов.

2015 год. "Звездные войны: Пробуждение силы"

"Звездные войны: Пробуждение силы"

Седьмой эпизод саги "Звездные войны" собрал 2 миллиарда долларов.

2016 год. "Первый мститель: Противостояние"

"Первый мститель: Противостояние"

Третий фильм о приключениях Капитана Америка собрал 1,1 миллиарда долларов.

2017 год. "Звездные войны: Последние джедаи"

"Звездные войны: Последние джедаи"

Восьмой эпизод саги "Звездные войны". Сборы в прокате – 1,3 миллиарда долларов.

2018 год. "Черная Пантера"

"Черная Пантера"

Супергеройский фильм о персонаже издательства Marvel Comics собрал 1,3 миллиарда долларов.

2019 год. "Мстители: Финал"

"Мстители: Финал"

"Мстители: Финал" стал самым кассовым фильмом за всю историю мирового кинематографа (без учета инфляции), собрав около 2,8 миллиарда долларов.

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