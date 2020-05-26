Самые страшные мультфильмы СССР: названо 6 картин

Несмотря на очень распространенное мнение о том, какие прекрасные были в СССР мультфильмы – нередко советские аниматоры снимали весьма пугающие и совсем не детские картины.

О 6 самых страшных советских мультиках, от которых становилось жутко даже взрослым – написал в своем блоге на Live Journal белорусский блогер Максим Мирович.

"Премудрый Пескарь", 1979 год

Фото: livejournal.com

Данный мультфильм был снят аниматором Сергеем Алимовым в 1979 году по классической сказке Салтыкова-Щедрина. По словам Мировича, его никогда нельзя показывать детям.

"Не знаю, чем и в каком виде вдохновлялся аниматор Сергей Алимов, но в 1979 году он снял по классической сказке Салтыкова-Щедрина настоящий хоррор со страшными костлявыми рыбами и с синтезаторной музыкой Владимира Мартынова, которая больше бы подошла для озвучивания какого-нибудь мистического триллера вроде "Чужого". Детям это показывать нельзя никогда", – отметил блогер.

"Разлученные", 1980 год

Фото: livejournal.com

Этот мультфильм вышел на советские экраны в 1980 году. Он был снят по мотивам сказки "Три толстяка". По словам блогера, картина "Разлученные" невероятно жуткая и спасает ее лишь красивая музыка композитора Геннадия Гладкова.

"В этом кукольном мультфильме была какая-то невероятно гнетущая атмосфера – огромные темные комнаты, синие отекшие рожи Трех Толстяков и страшные металлические птицы, окружающие наследника Тутти. Мультфильм немного скрашивала красивая музыка и песни Геннадия Гладкова, которые существуют словно отдельно от видеоряда", – рассказал Мирович.

"Халиф-аист", 1981 год

Фото: livejournal.com

В мультфильме "Халиф-аист" рассказывается о разочаровавшемся в жизни всемогущем халифе. Однажды, в его руки попадает волшебный порошок, вдохнув который можно превратиться в любое животное. Но есть одно правило: ни в коем случае нельзя смеяться. Если человек, использующий порошок, начнет смеяться – он забудет волшебное слово "мутабор" и навсегда останется животным.

"Данный мультфильм смотрится весьма пугающе даже сейчас. В восьмидесятые годы ходила городская легенда, как одна девочка писала у себя на ноге шариковой ручкой слово "мутабор", чтобы расколдоваться, если вдруг тоже превратиться в аиста и попадет в страшный мир этого мультфильма", – поделился Мирович.

"Бескрылый гусенок", 1987 год

Фото: livejournal.com

По словам блогера, мультфильм "Бескрылый гусенок"– это чукотский хоррор про путешествие в царство мертвых, который заканчивался странным послесловием: "Вот снова родился гусенок. Теперь не будет спать".

Мультик был снят в 1987-м году, а его видеоряд включал в себя традиционную чукотскую музыку. В начале девяностых эту картину часто включали в дневные выпуски мультфильмов.

"Диагол" (Крот и яйцо), 1987 год

Фото: livejournal.com

Мирович отмечает, что данный мультфильм также имеет жуткий сюжет. В нем рассказывается о кроте, который общается с еще не вылупившимся птенцом через скорлупу яйца. В ходе диалога они приходят к согласию в вопросе, что мир – темное и неудобное место. После чего крот съедает своего нового друга.

"Мрачный и безрадостный мультфильм", – заявил блогер.

"Медведь липовая нога", 1990 год

Фото: livejournal.com

"Кажется, единственной задачей мультфильма "Медведь липовая нога", было напугать того, кто это будет смотреть. По сюжету доброго детского мультика – дед отпилил медведю ногу и со дня на день ожидает его мести... В общем, форменная жуть", – отметил Мирович.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее белорусский блогер Максим Мирович рассказал о восьми фильмах, которые были запрещены в СССР.

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