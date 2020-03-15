Неделю снималась голой у Кубрика: топ самых провокационных ролей Николь Кидман

В фильмографии красивой, обаятельной и при этом очень талантливой голливудской звезды Николь Кидман есть несколько провокационных образов, которые она создала в картинах классиков мирового кино, малоизвестных независимых режиссеров, а один из таких фильмов даже создала в качестве продюсера.

Грэйс Маргарет Маллиган ("Догвилль")

После того, как Николь Кидман посмотрела фильм Ларса фон Триера "Рассекая волны", она безумно захотела сняться у гениального режиссера. Об этом австралийка постоянно говорила журналистам. Слухи дошли до датского постановщика и он позвал Кидман сыграть главную героиню своего провокационного фильма "Догвилль". По воспоминаниям Николь, Триер психологически истощал ее на съемочной площадке, а иногда доводил до слез, но актриса понимала, что снимается у будущего классика мирового кино.

Шарлотта Блесс ("Газетчик")

Режиссер Ли Дэниелс пригласил изящную, аристократичную и утонченную актрису в свой фильм "Газетчик". По мнению критиков, провинциальная красотка-хабалка Шарлотта – самая эпатажная роль голливудской звезды в кино. Героиня Кидман безумно влюблена в мужчину, сидящего в тюрьме. Женщина ходит в пергидрольном парике и с желтым загаром. Внешний вид Шарлотты – творческая фантазия самой актрисы. И что самое ужасающее, Заку Эфрону пришлось терпеть, когда на него в кадре мочилась Николь.

Вирджиния Вульф ("Часы")

В этом фильме актриса снималась с наклеенным носом, на который обратили внимание все. Самой звезде Голливуда нравилось, что ее не узнавали на улице в гриме Вирджинии. Да и зрителям пришлось долго вглядываться в экран, чтобы понять, Кидман это или не Кидман.

Элис Хэрфорд ("С широко закрытыми глазами")

Сниматься в этом фильме актриса согласилась сразу, даже не прочитав сценария. Главного героя картины играл ее тогдашний муж Том Круз. Согласно подписанному семейной парой контракту, великий кинорежиссер Стэнли Кубрик мог снимать бессчетное число дублей, пока его все не удовлетворит. Гений вел себя с актерами безжалостно. Почти неделю Николь снималась обнаженной, а ее партнером был мужчина-модель. Ей пришлось постоянно принимать эротические позы, количество которых перевалило за полсотни.

По требованию режиссера, муж актрисы не должен был появляться на съемочной площадке. Также Николь пообещала, что не расскажет супругу о том, что ее заставляют делать. Кубрику очень хотелось, чтобы в отношениях Кидман и Круза возникло напряжение, которое он перенес в свой фильм. Говорят, что звездная пара распалась из-за стресса, пережитого на съемках фильма "С широко закрытыми глазами".

Сатин ("Мулен Руж")

На премьере мюзикла сразу стало понятно, что этот фильм войдет в "золотой фонд" мирового кино. Кидман в нем блестяще сыграла куртизанку. Позже она рассказывала, что при встрече с юными девушками и геями слышит от них только комплименты и признания в любви.

Пение давалось Кидман с большим трудом, а во время танцев она навредила своему хрящу и два раза ломала одно ребро из-за нерасторопности партнера Юэна Макгрегора и чересчур тугого корсета.

Бекка Корбетт ("Кроличья нора")

Красавицы и сильные дамы – основное актерское амплуа актрисы. В "Кроличьей норе" Кидман досталась роль самой обычной и неприметной женщины. Николь первый раз в своей жизни стала продюсером. Ей удалось создать хороший независимый фильм.

Девлин Адамс ("Притворись моей женой")

Участие в этой комедийной ленте стоило голливудской звезде номинации на премию "Золотая малина", но данное решение было несправедливым, так как по-дурацки танцующая на Гавайях русалочка Ариэль в исполнении Николь по-настоящему украсила фильм.

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