От жриц любви до жертв изнасилования: топ самых откровенных ролей Моники Беллуччи

Красавицу Монику Беллуччи называют секс-символом европейского и мирового кино конца 90-х – начала 2000-х годов. Она неоднократно играла страстных женщин и часто появлялась на экране обнаженной. Благодаря своей идеальной фигуре и красоте актриса также выходила на подиум в качестве эксклюзивной модели.

Свою первую роль в кино Беллуччи сыграла в 1990 году, после чего Монику стали приглашать в свои фильмы лучшие режиссеры мира. Актриса до сих пор вызывает восхищение у большинства мужчин и зависть у женщин.

Малена Скордиа ("Малена")

В ретро-драме Джузеппе Торнаторе Беллуччи играет одинокую красивую женщину, связать жизнь с которой хотят все холостяки города. Главная героиня фильма привыкла к независимости, а выйти замуж намерена только по большой любви. К сожалению, ее предыдущие попытки найти достойного мужчину ничем хорошим не заканчивались. Кавалеров интересовало тело Малены, но не ее душа. Позже красивая женщина начала использовать мужскую похоть в своих корыстных целях, за что ее осудили порядочные жители города.

Алекс ("Необратимость")

Фильм Гаспара Ноэ начинается с жестокого изнасилования главной героини, которую играет Моника Беллуччи. Причем эта сцена длится так долго, что буквально вызывает рвотный рефлекс у зрителей. Возлюбленный Алекс хочет расправиться с обидчиками своей девушки и начинает за ними охоту. Круг подозреваемых сузился до четырех человек, но кто из них точно причастен к изнасилованию Алекс, мужчина не знает. Если он будет действовать наугад, могут пострадать совершенно невиновные люди.

Жюлия ("Праздника не будет")

Жюлия в течение целого года искала настоящую любовь, но так ее и не нашла. Впереди девушку ждет одинокая новогодняя ночь, что очень ей не нравится. Совершенно случайно главная героиня фильма знакомится с симпатичным молодым человеком, который пригласил Жюлию встретить Новый год вместе. Девушка верит в судьбу и надеется, что, наконец-то, встретила того, кого так долго искала. Но дальнейшие события показывают, что главная героиня фильма очень ошибалась насчет своего нового знакомого. Встреча Нового года превратится для нее в настоящий кошмар.

Анжела ("То лето страсти")

Анжела бросила своего мужа, что становится для мужчины настоящим ударом. Он погибает в автомобильной аварии, но накануне смерти мужчина переносится в своих воспоминаниях в далекое прошлое, когда он был счастлив с любимой женщиной. История их страстных отношений проносится в голове художника. Он так и не смог понять, почему жена бросила его. Причем, Анжела сделала это очень странно. Она не объяснилась с мужем, не устроила ему скандал и даже не оставила элементарной записки. Куда делась жена, художник не имел понятия, но в его сердце она осталась все той же юной прелестницей, в которую главный герой фильма влюбился с первого взгляда.

Даниэлла ("Сколько ты стоишь?")

Удачливый мужчина стал победителем лотереи, в которой он сорвал джек-пот. У него есть любимая женщина, которую он решил побаловать. Главный герой фильма приходит в роскошный бордель и встречается там с очаровательной девушкой, вокруг которой всегда крутились толпы почитателей ее красоты. Мужчина хочет, чтобы теперь она принадлежала только ему.

Богатый кавалер планирует потратить на возлюбленную весь свой выигрыш. Правда, он не понимает, что делает такая красавица в борделе. Чем больше мужчина узнает девушку, тем чаще у него возникают новые вопросы, ответы на которые он не может найти. Впереди главного героя фильма ждут суровые испытания, которые прямо или косвенно связаны с его возлюбленной.

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