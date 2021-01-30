Самые нелепые киноляпы и ошибки в популярных фильмах: топ-6

Какими бы внимательными не были создатели фильмов, без ошибок и киноляпов не обходится ни одна лента. Это может быть использование неверных дат, смена положения предметов или же нелогично продуманные детали сюжета.

Как сообщает издание BuzFeed, зрители заметили такие "погрешности" во многих известных кинокартинах. Среди которых "Дрянные девчонки", "Бойфренд из будущего", "Правила съема: метод Хитча" и другие.

Так, в музыкальном фильме "Волшебник страны Оз", волосы главной героини Дороти полностью меняют длину на протяжении всей ленты. Зрители заметили, что такой киноляп допускали даже в течение одной сцены.

Фильм "Волшебник страны Оз" buzzfeed.com

В фильме "Дрянные девчонки" Кэйди случайно пугает своих друзей, и они просыпают попкорн по всему дивану. В следующем кадре попкорн спокойно лежит себе в миске.

Фильм "Дрянные девчонки" buzzfeed.com

В ленте "Классный мюзикл 2" Чад во время бейсбольного матча исполняет песенно-танцевальный номер. К слову, в композиции парень рассказывает о том, как он не танцует.

Фильм "Классный мюзикл 2" buzzfeed.com

Что-то непонятное творится с лицом Уилла Смита в "Правилах съема: Метод Хитча". Сначала у его героя распухает одна сторона лица, а потом – другая.

Фильм "Правила съема: Метод Хитча" buzzfeed.com

В фильме "Это прекрасная жизнь" могила Гарри должна была указывать на то, что он умер в возрасте 9 лет. Но годы на могиле означают, что ему было 8 лет, когда он скончался.

Фильм "Это прекрасная жизнь" buzzfeed.com

Главный герой фильма "Бойфренд из будущего" Тим в одной из сцен узнает, что не может вернуться во времени до того, как родились его дети, потому что это изменит их. Но позже он и его отец возвращаются в то время, когда он сам был ребенком, и ничего плохого не происходит.

Фильм "Бойфренд из будущего" buzzfeed.com

Как сообщал OBOZREVATEL, в новом фильме Тарантино нашли грубый киноляп. Так, в фильме "Однажды в Голливуде" часы на руке героя Брэда Питта появились в 1970 году, а действие киноленты разворачивается в 1969-м.