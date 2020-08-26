Самые известные "мыльные оперы" СССР: названо 3 сериала

В конце 80-х годов советский зритель впервые увидел так называемые "мыльные оперы" – долгоиграющие сериалы зарубежного производства. Они мгновенно стали очень популярными, собирая перед экранами телевизоров всю семью: от малого до великого.

О трех самых известных зарубежных "мыльных операх", которые транслировали в СССР, рассказал сайт OSSSR.ru.

"Рабыня Изаура"

Бразильский сериал "Рабыня Изаура" 1976 года был снят по одноименному роману писателя Бернару Гимарайеша. Впервые он вышел на советском телевидении в 1988 году. В нем рассказывалось о девушке Изауре, которая мечтала стать свободной, потому что больше не могла выносить состояния рабства. А также о сеньоре Леонсио, властном и жестоком сыне командора, который хотел сделать ее своей любовницей.

osssr.ru

Сам сериал состоит из 100 серий, однако для советского показа его значительно укоротили. В итоге по телевидению СССР было показано только 15 эпизодов, каждый из которого длился по 60 минут. Однако, стоит отметить, что даже такой урезанный вариант "Рабыни Изауры" сильно запал в душу советскому зрителю.

"Богатые тоже плачут"

Мексиканский телесериал 1979 года стал вторым латиноамериканским сериалом в СССР после теленовеллы "Рабыня Изаура". Его начали показывать в ноябре 1991 года.

osssr.ru

После показа восьми серий из 244 в Советском Союзе перестали транслировать "мыльную оперу", но разгневанные читатели завалили телевидение письмами с просьбой вернуть сериал, что и было сделано. В кинокартине рассказывалось про жизнь бедной девушки Марианны, которую выгнала из дома злая мачеха после смерти ее родного отца, несмотря на то, что последний оставил дочери богатое наследство.

"Санта-Барбара"

Американский сериал "Санта-Барбара" начали показывать через месяц после распада СССР, в 1992 году, и транслировали более 10 лет. При этом показ в постсоветских странах стартовал с 217-й серии и не включал последние 97 эпизодов.

swiatseriali.interia.pl

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