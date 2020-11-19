Самые грустные и мрачные мультфильмы СССР: названы 5 картин

Советские мультфильмы традиционно принято считать одними из самых добрых в мире. Про них говорили, что они делали детство счастливым и беззаботным. Однако, на самом деле многие анимации тех лет – весьма мрачные и грустные, которые до сих пор заставляют плакать не только детей, но и взрослых.

О 5 самых грустных советских мультиках, которые способны вызвать слезы и состояние внутренней подавленности – написал в своем блоге на Live Journal белорусский блогер Максим Мирович.

"Варежка"

Кадр из мультфильма "Варежка" maxim-nm.livejournal.com

По сюжету, маленькая девочка мечтает завести себе собаку, но строгая и занятая мама не разрешает ей этого. Тогда она начинает играть со своей вязаной красной варежкой, которая вскоре в ее мечтах превращается в настоящего щенка. По словам блогера, эта лента невероятно тоскливая, и он не понимает, зачем такое показывать детям.

"Сюжет мультфильма, в котором отвергнутая всеми девочка на полном серьезе играла с варежкой как с живой собакой – невероятно тоскливый, и лично мне вообще непонятно, для чего это детям. Показанный в середине дня веселым и жизнерадостным детям такой мультик в одночасье превращал их в маленьких старичков с морщинами на лбу и глазами, полными слез", – отметил он.

"Мама для мамонтенка"

Кадр из мультфильма "Мама для мамонтенка" maxim-nm.livejournal.com

Мультфильм о судьбе мамонтенка, который случайно избежал вымирания мамонтов и теперь ищет маму. Он отправляется в далекое плавание через огромный океан, чтобы найти ее. По словам Мировича, эту ленту можно сравнить с психологическим оружием.

"Не знаю, кому и когда пришла в голову идея сделать этот мультфильм таким, но на выходе вышло самое настоящее психологическое оружие. В результате просмотра данной ленты плакало абсолютное большинство известных мне товарищей... Думаю, по задумке авторов мультфильм должен был вызывать сопереживание – но, по-моему, они хватили через край, и несмотря на позитивную концовку – мультик в целом получился каким-то безысходным", – заявил блогер.

"Чебурашка"

Кадр из мультфильма "Чебурашка" maxim-nm.livejournal.com

Мультфильм "Чебурашка", по словам Мировича, также является одним из наиболее мрачных советских лент. Он рассказывает про "вечную ненужность ушастого существа и его поиск друзей".

"Этот советский мультик я тоже считаю одним из наиболее мрачных. Да, сейчас "Чебурашка" стал уже фактически отдельным брендом, но скажите честно – вы любили пересматривать этот мультик в детстве? Дети любили пересматривать "Тайну Третьей планеты", "Остров сокровищ" и другие веселые мультфильмы. А этот мрачняк про вечную ненужность ушастого существа и его натужный поиск друзей никто не любил", – написал блогер.

"Северная сказка"

Кадр из мультфильма "Северная сказка" maxim-nm.livejournal.com

По сюжету, добрая и трудолюбивая мать троих детей с утра до вечера была занята домашними заботами, а ее трое сыновей играли целый день и совсем не хотели ей помогать. Однажды мама заболела, но дети так были увлечены игрой в оленя, что даже не обратили на это внимания. А когда вечером они вернулись домой, то увидели, что мама превратилась в птицу и улетела. Мирович отметил, что эта "воспитательная сказка" более похожа на "эмоциональный шантаж".

"Мультик 1979 года, в котором рассказывается история о том, как мать навсегда покинула детей, обернувшись белым голубем. Написано, что это "воспитательная сказка", но что можно воспитать таким образом? Похоже на какой-то эмоциональный шантаж – вот, не будешь слушаться, так мама улетит и не вернется, и ты будешь страдать, как дети в мультфильме, и умрешь от холода один в юрте. Зачем это надо?" – заявил блогер.

"Пингвины"

Кадр из мультфильма "Пингвины" maxim-nm.livejournal.com

"Два пингвина высиживают яйца, и когда один из них отлучается – второй пингвин случайно роняет яйцо товарища в море. Желая скрыть это – он подкладывает вместо яйца круглый камень. Первый пингвин до последнего верил, что в яйце – живой птенец, ждал когда он вылупится, а затем утонул вместе с ним, потому что камень был тяжелым. Как говорится, занавес и только один вопрос – зачем, за что все это детям?" – поделился Мирович.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее белорусский блогер Максим Мирович рассказал о шести самых страшных советских мультфильмах, от которых становилось жутко даже взрослым.