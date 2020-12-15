Самые горячие эротические фильмы в истории кино: обнародован список

София Ковнир Кино 13:46, 15.12.2020 Обновлено: 15:16, 15.12.2020

Платформа OnBuy среди пользователей сети провела голосование, в результате которого составила рейтинг фильмов, которые являются самыми эротическими лентами в истории кино.

Так, в перечне есть такие известные картины как "50 оттенков серого", "Жестокие игры" и многие другие. Об этом сообщает издание The Sun. Подробней о каждом фильме – читайте далее в материале.

"Основной инстинкт"

  • Главный герой детектив Ник Каррэн ведет расследование жестокого убийства богатой рок-звезды, в ходе которого у него завязываются отношения с главной подозреваемой – загадочной писательницей Кэтрин Трамелл…

"50 оттенков серого"

  • Трилогия "50 оттенков серого" является эротическим романом британской писательницы Э. Л. Джеймс. Он рассказывает об истории отношений между предпринимателем Кристианом Греем и выпускницей университета Анастейшей Стил.

"Жизнь Адель"

  • История о юной девушке, которая встречает женщину с необычной внешностью. Под впечатлением от нового знакомства девушка решает, что ей тоже необходимо покрасить волосы в ярко-синий оттенок. В итоге Адель полюбила не только новый цвет, но и обладательницу синих волос…

"С широко закрытыми глазами"

  • Билл и Элис Харфорд – супружеская пара, производящая впечатление счастливых людей, живущих своей размеренной жизнью в полном достатке. Но за фасадом идеальных отношений скрываются потоки ревности, неудовлетворенности и тайных желаний.

"Жестокие игры"

  • Себастьян – удачливый сердцеед, соблазняющий девушек и затем их бросающий. Свои похождения он фиксирует в личном дневнике. Его сестра Кэтрин тоже развлекает себя разнообразными интрижками. Их объединяет цинизм и амбициозность.

Весь список популярных фильмов

  • "Связанная"

  • "Красота по-американски"

  • "Секретарша"

  • "Секс по дружбе"

  • "Больше, чем секс"

  • "Непристойное предложение"

  • "Скандальный дневник"

  • "Вики Кристина Барселона"

Фильм "Секс по дружбе"
www.film.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее известный фильм "9 1/2 недель", который выпустили в 1986 году, сравнили с популярной лентой "50 оттенков серого".

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