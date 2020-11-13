Самая черная комедия осени "Химеры" вышла в украинский прокат: о чем фильм и кто главные герои

А вы готовы к самой черной комедии этой осени? 12 ноября в широкий украинский прокат вышел новый слэшер от Blumhouse — "Химеры". Режиссером проекта стал Кристофер Лэндон, который ранее снял 2 части фильма "Счастливый день смерти".

Фильм "Химеры" рассказывает о 17-летней школьнице по имени Милли, которая чуть было не становится жертвой серийного маньяка, а в результате вообще меняется с ним телами. Героиня узнает, что у нее есть 24 часа, чтобы вернуть все обратно. Но ситуация обостряется еще и тем, что в тело Милли вселяется тот самый маньяк, жаждущий мести…

Не ожидали такого поворота событий?

Зрители скажут, что видели множество фильмов с похожим сюжетом, но большинство из них были комедиями. "Химеры" берут за основу эту идею, но переворачивают все с ног на голову. Создателям ленты удалось придумать триллер, где ловко переплетаются и мрачный хорор, и трешовый юмор.

Главные роли в фильме достались Винсу Вону и Кэтрин Ньютон.

"Вызов, с которым приходится столкнуться режиссеру во время работы над подобным по жанру фильмом, — это как сделать так, чтобы лента получилась оригинальной, цепкой и интересной. И в этом состояла моя задача. Прежде чем приступить к съемкам, я пытался взглянуть на давно знакомую историю совершенно иными глазами. Привнести в нее что-то современное. И, кажется, у меня это неплохо получилось", — рассказывает режиссер Кристофер Лэндон.

Главная героиня фильма — Милли погружена в свой собственный мир. Все, что ее интересует, — это окончание школы, выпускные экзамены и лучшие друзья. Роль Милли сыграла актриса Кэтрин Ньютон, которая ранее снималась в сериале "Большая маленькая ложь" от HBO.

Роль Милли сыграла актриса Кэтрин Ньютон, звезда сериала "Большая маленькая ложь" от HBO

"Милли заставила меня вспомнить о том, какой я была в старшей школе. Моя героиня усердно старается закончить школу, а обмен телами с серийным маньяком ну уж совсем не вписывается в ее планы… Но с ней это происходит, и теперь ей нужно стать более смелой и отважной, чтобы вернуть собственное тело и защитить друзей от жестокого безумца", — рассказывает Кэтрин Ньютон.

Роль "Мясника" досталась актеру Винсу Вону. Он играет серийного убийцу, цель которого — охотится на подростков.

"Он очень непредсказуемый, опасный и с ним шутки плохи. Внезапно к нему в руки попадает старинный кинжал, который становится его главным оружием. Но мой герой даже не подозревает, какую силу он таит", — рассказывает Винс Вон.

"Винс фантастически справился со своей ролью. Мы были в полном восторге от того, как он влился в образ: его мимика, жестикуляция и даже повадки стали такими, как у девушки-подростка. Было невероятно смешно наблюдать за ним на съемочной площадке", — делится эмоциями режиссер.

"Я старался отыграть на все сто, постоянно представлял, что бы почувствовала 17-летняя девушка, если бы оказалась в моем теле, — смеется Винс Вон. — Мне нравится, что эта роль отличается от всего, что я делал ранее. Комедийный хорор — довольно интересный жанр, и, как по мне, смотреть слэшер с элементами комедии гораздо приятнее. Крис проделал невероятный путь в создании этого фильма. Его энергия и энтузиазм заряжали нас на протяжении всего периода съемок. С самого начала он четко понимал, каким он видит фильм, как должны играть актеры. А еще он очень тонко чувствует, чего хотят зрители".

"Надеемся, все останутся довольными", — дополняет Кристофер Лэндон.