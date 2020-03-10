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10 марта • обновлено в 06:06
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"Прощай, Вася!" Куда пропал рыжий хулиган из "Ералаша" и почему не сложилась его судьба

3.7т
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На умопомрачительно смешных историях из знаменитого "Ералаша" выросло несколько поколений. Зрители старшего поколения хорошо помнят рыжеволосого хулигана Васю из "Ералаша", от которого страдали одноклассники и учителя.

Этого запоминающегося персонажа в семидесятых сыграл юный Паша Степанов, который исполнил роли в 22-м эпизоде "Ералаша" и продержался в киножурнале дольше других коллег. Как сложилась его судьба дальше — в нашем материале.

Как Степанов попал в "Ералаш"?

Звезда "Ералаша" - уроженец Ленинграда. Его родители не имели никакого отношения к актерской профессии. Они были самыми простыми советскими людьми. Позже семья Степановых поселилась в Москве, что коренным образом изменило дальнейшую жизнь мальчика.

"Прощай, Вася!" Куда пропал рыжий хулиган из "Ералаша"

Мама отвела непоседливого сына в театральную студию. Иначе у нее не получалось справиться со слишком энергичным ребенком. Там на Пашу обратили внимание кинематографисты, искавшие мальчика на небольшую роль в картину "Как стать мужчиной". Так шестилетний Степанов впервые попал в кино. После чего юного актера позвали сниматься в "Ералаше" практически без проб.

"Прощай, Вася!"

Когда подростку исполнилось одиннадцать лет, ему дали главную роль всей жизни. Рыжеволосый хулиган и прогульщик Вася стал настоящей звездой экрана. Эпизод с его участием впервые показали в 1979 году. В нем героя Степанова "почетно" провожают в другую школу. Его измучившиеся одноклассники и учителя с облегчением вздыхают и вместе кричат: "Прощая, Вася!". Эта фраза разошлась по всем школам Советского Союза и стала крылатой.

"Прощай, Вася!" Куда пропал рыжий хулиган из "Ералаша"

В "Ералаше" Степанов снимался до 2013 года. Также его можно увидеть в кинолентах "А к нам цирк приехал", "Меняю собаку на паровоз" и других.

Взрослая жизнь

После окончания школы Павел мечтал поступить в театральное училище, но провалился на вступительных экзаменах. Затем его ждала служба в армии. Он попал на два года в Казахстан. Вернувшись домой, Степанов решил не испытывать судьбу дважды и стал студентом политехнического института.

"Прощай, Вася!" Куда пропал рыжий хулиган из "Ералаша"

Позже отечественные режиссеры приглашали Павла в свои фильмы, но он в основном играл эпизодических персонажей. Зрителям запомнился его кладовщик из "Дальнобойщиков", гаишник из "Горячих новостей" и Федька из "Тайн дворцовых переворотов".

Дочь-принцесса

Личная жизнь у Степанова сложилась удачно. Павел счастлив со своей женой и дочерью Дашей, которая принимала участие в кастингах киножурнала "Ералаш", но пойти по стопам своего знаменитого отца у девочки не получилось. Она не прошла пробы. В отличие от хулиганистой внешности Павла, его дочь – милая принцесса.

Реальность и мечты

В данный момент местом работы Степанова является московский "Президент-отель", где он обслуживает и ремонтирует радиотехнику. Павел говорит, что к нему и сейчас подходят люди и просят сфотографироваться, а при расставании говорят крылатую фразу "Прощай, Вася!".

"Прощай, Вася!" Куда пропал рыжий хулиган из "Ералаша"

Степанов мечтает о роли в хорошей и доброй истории. Сейчас он вполне мог бы стать сказочным Лешим в кино. Павел считает, что современные режиссеры не умеют снимать детские фильмы, как это делал, например, Александр Роу – классик отечественной киносказки. Вполне возможно, что мы еще увидим Степанова в новых ролях, а его заветная мечта сбудется.

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