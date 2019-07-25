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"Россия — пародия на страну!" В сети разгромили сериал "Чернобыль" от НТВ

7.8т Читать материал на украинском

В сети появился трейлер к российской версии сериала "Чернобыль". Пользователи сети не оценили ролик и оставили сотни негативных комментариев.

Трехминутное видео разместили на YouTube-канале Александра Малькова. По сюжету, украинскому отделу КГБ СССР стало известно об интересе, проявляемом иностранными спецслужбами к Чернобыльской атомной электростанции. В Припять прибывает подполковник военной контрразведки и начинает поиски сотрудника ЦРУ.

"Россия — пародия на страну!" В сети разгромили сериал "Чернобыль" от НТВ

Скриншот из видео

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"Россия — пародия на страну!" В сети разгромили сериал "Чернобыль" от НТВ

Скриншот из видео

"Россия — пародия на страну!" В сети разгромили сериал "Чернобыль" от НТВ

Скриншот из видео

"Так, ребята, нужно срочно ответить западу. Бюджет три пачки сухариков и пиво для оператора. Поехали", "От первых 30 секунд затошнило, а потом стало стыдно. Стыдно за тех, кто это снял", "После шикарного сериала от HBO это смотрится максимально ущербно и вторично", "Все гармонично: Россия пародия на страну, а это пародия на кино", — пишут в сети.

"Россия — пародия на страну!" В сети разгромили сериал "Чернобыль" от НТВ
"Россия — пародия на страну!" В сети разгромили сериал "Чернобыль" от НТВ
"Россия — пародия на страну!" В сети разгромили сериал "Чернобыль" от НТВ
"Россия — пародия на страну!" В сети разгромили сериал "Чернобыль" от НТВ
"Россия — пародия на страну!" В сети разгромили сериал "Чернобыль" от НТВ
"Россия — пародия на страну!" В сети разгромили сериал "Чернобыль" от НТВ

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Тема
Чернобыльская зона
Место
Россия
Теги
Чернобыльская АЭС Чернобыль
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hunt andres
hunt andres
А никто от ка клов иного и не ожидал.
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Kyryl Andy
Kyryl Andy
Дядя hunt andres, ты дурак???
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Злопыхатель Вежливый
Злопыхатель Вежливый
"Чернобыль от НТВ"- этого достаточно ,что бы начинать ржать аки конь))) И таки да, куда же без шпиЁнов? ШпиЁны как начали гадить при Сталине, так и гадили до развала совка ))))
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Никитенко Сергей
Никитенко Сергей
В сети разгромили сериал "Чернобыль" от НТВ, Россия в истерике!!! Кремль бьётся в пароксизме бессильной ярости!!! Путлер в агонии!!! Спешите видеть!
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Мартененко Сергей
Мартененко Сергей
Никитенко Сергей,тебе лучше знать,ручной пёсик, при дворе у царя.
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