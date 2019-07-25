"Россия — пародия на страну!" В сети разгромили сериал "Чернобыль" от НТВ

В сети появился трейлер к российской версии сериала "Чернобыль". Пользователи сети не оценили ролик и оставили сотни негативных комментариев.

Трехминутное видео разместили на YouTube-канале Александра Малькова. По сюжету, украинскому отделу КГБ СССР стало известно об интересе, проявляемом иностранными спецслужбами к Чернобыльской атомной электростанции. В Припять прибывает подполковник военной контрразведки и начинает поиски сотрудника ЦРУ.

Скриншот из видео

Скриншот из видео

Скриншот из видео

"Так, ребята, нужно срочно ответить западу. Бюджет — три пачки сухариков и пиво для оператора. Поехали", "От первых 30 секунд затошнило, а потом стало стыдно. Стыдно за тех, кто это снял", "После шикарного сериала от HBO это смотрится максимально ущербно и вторично", "Все гармонично: Россия — пародия на страну, а это — пародия на кино", — пишут в сети.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Первая серия американского сериала "Чернобыль" от телеканала НВО вышла 6 мая 2019-го. Далее эпизоды выходили по понедельникам — всего 5 серий.

В России картину признали "фильмом о спасении шкур, а не душ.

В частности, ленту раскритиковали ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС.

Позже появилось объяснение, почему Кремль так набросился на сериал HBO. Дело заключается в том, что он продемонстрировал цену лжи власти СССР, а теперь и России.

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