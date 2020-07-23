Российский фильм "Вратарь галактики" разнесли в сети: что не понравилось зрителям

В сети появился трейлер российского фантастического фильма "Вратарь галактики". Пользователи сети не оценили ролик и оставили множество негативных комментариев.

Соответствующее видео разметили на YouTube-канале "Кинокомпания СТВ". По сюжету в далеком 2071 году над покрытой джунглями Москвой, жители которой так и не смогли оправиться от глобальных природных катаклизмов, возвышается огромный инопланетный корабль. Это стадион, на котором проходят состязания, отдаленно напоминающие современный футбол, но только на невероятно больших скоростях. За матчами следит вся галактика. Космобол обожают все, кроме Антона, обычного парня, который всего лишь мечтает найти работу, чтобы помочь семье. Но однажды у него обнаруживают сверхспособности и принимают в сборную. Он еще не догадывается, какая роль уготована ему судьбой в этом матче и что финальная игра станет сражением за Землю (ролик смотрите ниже).

Фильм "Вратарь галактики" разнесли в сети (фото – filmpro.ru)

Отметим, что "Вратарь галактики" выйдет на больших экранах 27 августа. Прежде фильм дважды переносили, изначально премьера должна была состояться в январе 2019 года, а после – в октябре.

В сети появился трейлер "Вратаря галактики" (фото – kino-teatr.ru)

Трейлер после публикации начали критиковать комментаторы. Кто-то заметил в фильме "Вратарь Галактики" позаимствованные идеи и образы из голливудских фильмов, другие отметили плохую актерскую игру.

Кроме того, комментаторы заявили, что не понимают, на что были потрачены 15 млн долларов, которые выделил "Фонд Кино" на производство кинокартины.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети раскритиковали трейлер к российской версии фильма "Чернобыль. Бездна".