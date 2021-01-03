Романтические фильмы, которые согреют в зимний вечер: топ-10

Если вы не знаете, как провести холодный зимний вечер, то просмотр романтических фильмов точно скрасит ваше время. Выберите понравившуюся киноленту, запаситесь вкусностями и в обнимку со второй половинкой наслаждайтесь этим периодом.

OBOZREVATEL сделал подборку самых популярных фильмов для романтического вечера, которые точно понравятся вам и вашему любимому человеку. Подробней о них – читайте далее в материале.

Жених напрокат

Безбашенная Дарси и застенчивая Рэйчел дружат с детства. В университете Рэйчел знакомится с красавцем Дексом, вместе с ним готовится к экзаменам, однако на вечеринке по поводу удачной сдачи девушка знакомит однокурсника со своей подругой. А Дарси сразу же приглашает Декса на свидание…

Полет домой

История о Колине и Изабель. Богатый арабский шейх, один из тех, кто может стать клиентом Колина, – большой поклонник голубей. Он уже пытался купить голубя-чемпиона из Фландрии, но хозяин птицы Йос упрямо отклоняет все его предложения. Пытаясь привлечь бизнес шейха на свою сторону, Колин предлагает заключить соглашение...

Тени на солнце

Молодой редактор крупного Лондонского книжного издательства Джереми Тайлер получает задание – разыскать в Италии некогда известного писателя Уэлдона Периша и подписать с ним контракт на новую книгу. Тайлер с воодушевлением берётся за это задание, ведь Уэлдон Периш – его любимый писатель.

Пряности и страсти

Мумбаи, Индия. Ресторан, которым управляет отец и глава семьи, разрушен расстроенной толпой после избирательного спора. Папа спешно выводит гостей, однако в огне погибает его жена и мать семейства. В поисках убежища в Европе, семья оседает в Лондоне, после чего они обнаруживают, что новое место жительства плохо подходит для строительства ресторана. После этого они отправляются в континентальную Европу.

Вишенка на новогоднем торте

Аманда уверена – с мужчинами всегда все слишком сложно! Ее подруга считает, что Аманде пора остепениться и сделать, наконец, окончательный выбор, а психоаналитик ставит ей неутешительный диагноз: "Мадам-катастрофа", которая убивает все свои романы...

Обещать – не значит жениться

Фильм представляет собой истории нескольких молодых людей, живущих в Балтиморе. Им от 20 до 30 лет, и все они хотят одного – найти любовь. Одни сходятся, другие расстаются, третьи пытаются найти золотую середину...

Простые сложности

Джейн, мать троих взрослых детей, имеет свой ресторан в Санта-Барбаре. Спустя 10 лет после развода у нее дружеские отношения со своим бывшим мужем, адвокатом Джейком, у которого теперь молодая жена – Агнесса…

Между нами горы

Бен и Алекс, уцелевшие после авиакатастрофы, должны найти общий язык, чтобы выжить в экстремальных условиях далеких заснеженных гор. Когда они понимают, что на помощь к ним никто не придет, они вынуждены отправиться в опасный путь длиной в сотни километров...

Как выйти замуж за миллиардера

19-летняя девушка по имени Ким Мэттьюс получает работу на один сезон на дорогом альпийском курорте. Вскоре она понимает, что оказалась не в своей среде. Потом она открывает для себя сноубординг. Обладая незаурядным талантом, вскоре она начинает готовиться к соревнованиям, завершающим сезон...

Последний отпуск

Застенчивая продавщица Джорджия Берд из Нового Орлеана мечтает о лучшей жизни: открыть свой ресторан, побывать на курорте, все это она фиксирует в альбоме "Возможности". Флиртуя со своим коллегой Шоном Вилльямсом, она ударяется головой и Шон относит ее Доктору Гупте, который делает ей томографию мозга и оказывается, что по причине смертельной болезни дни ее сочтены…

Как сообщал OBOZREVATEL, названы рождественские фильмы для поднятия настроения.