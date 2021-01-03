Романтические фильмы, которые согреют в зимний вечер: топ-10

София Ковнир Кино 17:00, 3.01.2021 Обновлено: 17:27, 3.01.2021

Если вы не знаете, как провести холодный зимний вечер, то просмотр романтических фильмов точно скрасит ваше время. Выберите понравившуюся киноленту, запаситесь вкусностями и в обнимку со второй половинкой наслаждайтесь этим периодом.

OBOZREVATEL сделал подборку самых популярных фильмов для романтического вечера, которые точно понравятся вам и вашему любимому человеку. Подробней о них – читайте далее в материале.

Жених напрокат

  • Безбашенная Дарси и застенчивая Рэйчел дружат с детства. В университете Рэйчел знакомится с красавцем Дексом, вместе с ним готовится к экзаменам, однако на вечеринке по поводу удачной сдачи девушка знакомит однокурсника со своей подругой. А Дарси сразу же приглашает Декса на свидание…

Полет домой

  • История о Колине и Изабель. Богатый арабский шейх, один из тех, кто может стать клиентом Колина, – большой поклонник голубей. Он уже пытался купить голубя-чемпиона из Фландрии, но хозяин птицы Йос упрямо отклоняет все его предложения. Пытаясь привлечь бизнес шейха на свою сторону, Колин предлагает заключить соглашение...

Тени на солнце

  • Молодой редактор крупного Лондонского книжного издательства Джереми Тайлер получает задание – разыскать в Италии некогда известного писателя Уэлдона Периша и подписать с ним контракт на новую книгу. Тайлер с воодушевлением берётся за это задание, ведь Уэлдон Периш – его любимый писатель.

Пряности и страсти

  • Мумбаи, Индия. Ресторан, которым управляет отец и глава семьи, разрушен расстроенной толпой после избирательного спора. Папа спешно выводит гостей, однако в огне погибает его жена и мать семейства. В поисках убежища в Европе, семья оседает в Лондоне, после чего они обнаруживают, что новое место жительства плохо подходит для строительства ресторана. После этого они отправляются в континентальную Европу.

Вишенка на новогоднем торте

  • Аманда уверена – с мужчинами всегда все слишком сложно! Ее подруга считает, что Аманде пора остепениться и сделать, наконец, окончательный выбор, а психоаналитик ставит ей неутешительный диагноз: "Мадам-катастрофа", которая убивает все свои романы...

Обещать – не значит жениться

  • Фильм представляет собой истории нескольких молодых людей, живущих в Балтиморе. Им от 20 до 30 лет, и все они хотят одного – найти любовь. Одни сходятся, другие расстаются, третьи пытаются найти золотую середину...

Простые сложности

  • Джейн, мать троих взрослых детей, имеет свой ресторан в Санта-Барбаре. Спустя 10 лет после развода у нее дружеские отношения со своим бывшим мужем, адвокатом Джейком, у которого теперь молодая жена – Агнесса…

Между нами горы

  • Бен и Алекс, уцелевшие после авиакатастрофы, должны найти общий язык, чтобы выжить в экстремальных условиях далеких заснеженных гор. Когда они понимают, что на помощь к ним никто не придет, они вынуждены отправиться в опасный путь длиной в сотни километров...

Как выйти замуж за миллиардера

  • 19-летняя девушка по имени Ким Мэттьюс получает работу на один сезон на дорогом альпийском курорте. Вскоре она понимает, что оказалась не в своей среде. Потом она открывает для себя сноубординг. Обладая незаурядным талантом, вскоре она начинает готовиться к соревнованиям, завершающим сезон...

Последний отпуск

  • Застенчивая продавщица Джорджия Берд из Нового Орлеана мечтает о лучшей жизни: открыть свой ресторан, побывать на курорте, все это она фиксирует в альбоме "Возможности". Флиртуя со своим коллегой Шоном Вилльямсом, она ударяется головой и Шон относит ее Доктору Гупте, который делает ей томографию мозга и оказывается, что по причине смертельной болезни дни ее сочтены…

Как сообщал OBOZREVATEL, названы рождественские фильмы для поднятия настроения.

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