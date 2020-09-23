Режиссер сериала "Чернобыль" впервые посетил зону отчуждения. Фото

Юля Ухина
Юля Ухина
Кино
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Режиссер сериала 'Чернобыль' впервые посетил зону отчуждения

Режиссер популярного сериала "Чернобыль" компании НВО Юхан Ренк во время пребывания в Украине посетил два города, расположенные в зоне отчуждения – Чернобыль и Припять.

Об этом сообщается на официальном сайте Министерство культуры и информационной политики страны. Отмечается, что свою поездку Ренк совершил на прошлых выходных.

"На прошлых выходных в Киеве побывал Юхан Ренк, режиссер сериала "Чернобыль" компании НВО. Он также воспользовался случаем и посетил зону отчуждения – города Чернобыль и Припять", – говорится в сообщении.

Юхан Ренк и оператор ЧАЭС Алексей Бреус. mkip.gov.ua

К слову, это была первая поездка режиссера в Чернобыль, большую часть сериала снимали в Литве.

"Благодаря работе шведского режиссера весь мир в жутких деталях узнал о трагических событиях апреля 1986 года, но в Чернобыле он побывал впервые – большинство сцен культового сериала снимали в Литве. На вопрос: "Почему не в Украине, ведь здесь сцены имели бы большую подлинность?", Юган Ренко ответил просто: 40-процентные кешрибейты (возмещение государством части затрат на производство кино. – Ред.). И добавил, что если бы на тот момент Украина могла предложить такую ​​же альтернативу, съемки несомненно происходили бы у нас", – говорится в сообщении министерства.

Напомним, "Чернобыль" – пятисерийный драматический мини-сериал, созданный американским телеканалом HBO совместно с британской телесети Sky и посвященный аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году, ликвидации последствий этой аварии и расследованию ее причин.

Сериал "Чернобыль" от HBO. gazetadita.al

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