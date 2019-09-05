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5 сентября • обновлено в 16:42
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Режиссер фильма о Стусе рассказал о вырезанной сцене с Медведчуком

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Из фильма "Запрещенный" об украинском поэте-диссиденте Василии Стусе вырезали сцену его разговора с адвокатом Виктором Медведчуком.

Об этом рассказал в эфире ObozTV режиссер Роман Бровко, комментируя премьеру картины, намеченную на 5 сентября. По его словам, у создателей фильма возникли "определенные юридические моменты".

Режиссер сообщил, что сейчас в фильме есть "совсем другая сцена", которая полностью отвечает материалам дела и документальной достоверности.

"Скандал произошел потому, что мы не можем в кино показывать невыясненные юридические факты. Чтобы в художественном кино на экране был изображен персонаж, который сегодня жив или имеет живых родственников, то должны получать от него право на использование имени и личной информации. В противном случае просто нельзя выводить кино на экраны", – объяснил он.

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"У нас в первой версии сценария была сцена из СИЗО, где Стус общался с Медведчуком. Нет живых свидетелей того разговора. Только Медведчук может сказать, что там правда, а что нет. Стус уже ничего не скажет. Та сцена была художественной и мы не имели права ее показывать, это была бы наша творческая интерпретация", – рассказал Бровко.

По его словам, создателям фильма пришлось взять материалы дела: "Что и как было сказано в суде, без изменения контекста, без перестановки фраз, мы сделали достоверно, как оно было".

"Эта сцена была не творческая, а юридическая. Юрист нашей компании смотрел и говорил, что мы можем делать, а что не можем. Это было мне как режиссеру не очень интересно, потому что режиссер хочет иметь развязанные руки и творческую свободу… Но в нашем случае, в той ситуации, когда есть определенные юридические моменты, мы сделали единственное, что должны были", – считает он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее журналистка Янина Соколова вывела из себя главу политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука вопросом о диссиденте Василии Стусе.

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Темы
Прямая трансляция Эфиры Oboz TV Новости ObozTV
Персона
Виктор Медведчук
Место
Украина
Тег
кино
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