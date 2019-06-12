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Трагический успех для Украины. Почему "Чернобыль" стал феноменом?

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Восьмой сезон сериала "Игра престолов" посмотрело рекордное количество зрителей. Несмотря на это, многие фанаты считают его худшим из-за незакрытых сюжетных линий, вопросов без ответа и спорного финала.

HBO нужна была некая палочка-выручалочка, способная перевести внимание зрителя. Ею стал мини-сериал американо-британского производства "Чернобыль". Зритель, порядком уставший от фэнтези и супергеройского кино, с большим интересом переключился на поиск героев и злодеев из мира реального.

Из "Игры Престолов" сюда перекочевали не только зрители, но и актеры: Дональд Самптер (Мейстер Лювин), Лаура Эльфинстон (жительница Королевской гавани), Джеймс Космо (Джиор Мормонт), Майл Макэдхаттон (Русе Болтон) и другие.

Сюда перекочевало много актеров из

Сюда перекочевало много актеров из "Игры престолов"

Кадр из сериала "Чернобыль"

Из кино о супергероях командировали Стеллана Скарсгорда. Переехали в "Чернобыль" и высокие рейтинги. На сегодня мини-сериал HBO занимает первую строчку в рейтинге лучших сериалов среди пользователей IMDb со средней оценкой 9,7. К слову, "Игра престолов" довольствуется лишь шестым местом в этом рейтинге с оценкой 9,3. Чем же сериал о чернобыльской трагедии многим так понравился?

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Почему всем нравится "Чернобыль"

Честно говоря, когда я начал смотреть, не верил, что на экране люди не с советским бэкграундом. Очень хороший каст, грим и подбор костюмов. Например, специально для сериала находили шины 86-го года и отшивали с нуля униформу советского пожарника, добавляя оригинальные атрибуты того времени.

Авторы показали момент катастрофы и последующие за ней события настолько реалистично, насколько это можно представить. Реализм повышает и документальная манера съемки. Заметна серьезная работа с архивами, с фактическим материалом. События восстановлены поминутно, а иногда даже посекундно: кто, где, когда находился и что делал. Авторы не пытались нарочно выставить Советский Союз в плохом свете, чувствуется уважение к чужому общему горю.

Реализм повышает и документальная манера съемки

Реализм повышает и документальная манера съемки

Кадр из сериала "Чернобыль"

Отдельное спасибо создателям, что не решили растянуть "Чернобыль" на большее количество эпизодов. 5 серий оказалось вполне достаточно, чтобы рассказать о трагедии, участи сотрудников, ликвидаторов, шахтеров, жителей округи.

О создателях и подготовке к съемкам

Небольшое количество серий и единая команда стали залогом целостности произведения. В частности, большой прорыв совершил создатель и сценарист "Чернобыля" Крейг Мазин, который, сродни Питеру Фарелли ("Тупой и еще тупее", "Я, снова я и Ирэн", "Зелёная книга"), начинал с незамысловатых комедий, вроде "Без чувств", ряда пародий на фильмы ужасов "Очень страшное кино", "Супергеройское кино" и двух фильмов "Мальчишник" а потом внезапно перешел к серьезной драме. Очевидно, переходным для него стала работа над сценарием фентази "Белоснежка и охотник 2".

Неудивительно, что Крейг называет "Чернобыль" крупнейшим проектом в своей карьере. Именно он провел тщательную исследовательскую работу: общался с ликвидаторами и жителями Припяти, читал книги и научные отчеты, пересмотрел ряд документальных фильмов. На это у Мазина ушло более 2,5 лет! Интерес к чернобыльской теме объясняется происхождением создателя. Оказалось, предки Крейга – выходцы из Литвы, Украины и Беларуси.

Крейг Мазин

Крейг Мазин

СNN

Для воплощения своих идей Крейг Мазин пригласил шведского режиссера Юхана Ренка, который хорошо зарекомендовал себя на ТВ в работе над сериалами "Во все тяжкие", "Ходячие мертвецы" и "Викинги". Для "Чернобыля" он снял все 5 серий. Ренку удалось гармонично комбинировать реальность и вымысел, эмоциональные диалоги и тревожное молчание, атмосферу обреченности и надежду на спасение.

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Где снимали: украинский след

Съемки проходили преимущественно в Литве: в Вильнюсе снимали Припять, в Каунасе – "московскую" больницу из 3 и 4 серий, а ЧАЭС – на Игналинской АЭС. Некоторые съемки проходили непосредственно в зоне отчуждения. Мне как киевлянину было особенно приятно увидеть сцены, снятые в родном городе – корпус КНУ, библиотеку Вернадского, перекресток улиц Богдана Хмельницкого и Терещенковской. Также снимали на Подоле, на Крещатике, на Оболони и на Троещине. Для интерьеров использовали помещения КГГА, НАУ и КПИ. А предметы для декораций – старые часы, телефон с барабаном, граненые стаканы искали на киевских блошиных рынках. В этом помогал местный продакшен-сервис Radioaktive Film.

Хоть литовская АЕС и похожа на ЧАЕС, для большей реалистичности применили графику. Над ней работала киевская студия Postmodern digital. Весьма убедительную компьютерную модель создали еще в 2013 году для другого сериала о Чернобыле, но уже украинского производства – "Мотыльки".

Над графикой работала киевская студия

Над графикой работала киевская студия

Кадр из сериала "Чернобыль"

Самые драматичные моменты сериала

"Чернобыль" сочетает в себе несколько жанров – катастрофа, мелодрама и даже хоррор. Не секрет, что в хоррорах до последнего не показывают источник ужаса, ведь невидимый враг – самый страшный. Для этого сериала ничего выдумывать не пришлось. Неосязаемая, но такая губительная радиация буквально витает в воздухе каждого кадра. В местах максимальной концентрации это передано через пепел. Но главным её воплощением в аудиовизуальном выражении стал пугающий трещащий звук дозиметра.

Для создания саундтрека композитор Хильдур Гуднадоттир вместе с другими специалистами по аудио тоже ездили на Игналинскую АЭС. Записанные индустриальные звуки стали отправной точкой для создании мелодии.

Особенно меня тронули сцены в госпитале, зачистка потенциально пораженных животных, смелость шахтеров и самоотверженность водолазов. Кстати, известно, что 2-е из 3-х водолазов, по сериалу обреченных на смерть, живи по сей день.

Да, в произведении Мазина хватает расхождений с реальностью. Например, в 4-ом эпизоде мы видим памятник ликвидаторам, установленный только в 2011-ом. Выжившие очевидцы Чернобыльской катастрофы сетуют, мол, не было никаких людей на улицах Припяти в 2 часа ночи, крушения вертолета и вечно выпивающих ликвидаторов. Пускай и так, но эти события лишь добавили к общей драматичности.

Персонажи и актеры

Не было и персонажа Ульяны Хомюк, это собирательный образ многих советских ученых которые пожертвовали своими силами и здоровьем во имя спасения людей. Актриса Эмили Уотсон ("Рассекая волны", "Жизнь и смерть Питера Селлерса", "Нью-Йорк, Нью-Йорк") воплотила в этой роли образ совестливой альтруистки, что уравнивает баланс на фоне более прагматичных мужских персонажей.

Эмили Уотсон

Эмили Уотсон

Кадр из сериала "Чернобыль"

Одним из таких является академик Валерий Легасов. Учитывая его причастность к основным решениям по части ликвидации и дальнейшую драматическую судьбу, этот человек и стал центральным персонажем сериала. Именно за счет растерянности и даже страха в глазах такого опытного ученого, что мастерски передал Джаред Харрис ("Безумцы", "Шерлок Холмс: Игра теней", "Линкольн"), зритель ощущает настоящий масштаб катастрофы.

Увеличивает эффект сцена в конце 1-ой серии: умиротворяющая музыка в момент, когда под руки выносят Анатолия Дятлова, на фоне происходящего вокруг становится настоящей симфонией кошмара наяву. Британский актер Пол Риттер ("Гарри Поттер и принц-полукровка", "Квант милосердия" и "Инферно") глазами передал чувство обреченности от осознания ответственности его персонажа перед случайными жертвами трагедии.

Пол Риттер

Пол Риттер

Кадр из сериала "Чернобыль"

В сериале характер персонажа Дятлова существенно демонизирован в отличии от реального. Это же касается и других условных виновных в катастрофе. Такие неточности были допущены умышленно – для создания драматической коллизии.

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Очень красивая арка у героя Бориса Щербины – стереотипного советского чиновника, которого блестяще сыграл швед Стеллан Скарсгорд ("Рассекая волны", "Пираты Карибского моря", "Мстители"). Щербина вырос в этой системе и всю жизнь её защищал. Но понимая, что катастрофа произошла отчасти из-за действий этой самой системы на фоне предчувствия своего грядущего исхода, он пересмотрел свои ценности и осмелился это озвучить.

Трагический успех для Украины

"Чернобыль" – настоящий феномен на телевидении. Сериал стал катализатором новой волны интереса к истории трагедии как на постсоветском пространстве, так и за рубежом. Турагенты уже заявили о повышении спроса на экскурсии в зону отчуждения на 40% с момента выхода сериала. И часто это иностранные туристы. Хоть и в следствии трагедии, но так или иначе это прибыль для Украины.

Украина могла заработать на съемках

Украина могла заработать на съемках

Кадр из сериала "Чернобыль"

Могла заработать Украина и на производстве сериала на своих территориях. Почему этого не произошло, объяснил Глава Госкино Украины Филипп Ильенко. По его словам, причина в отсутствии "cash rebates", то есть возмещении создателям кинопродукта со стороны государства, что имеет место во многих странах мира.

Тем не менее, "Чернобыль" может стать своеобразными вратами для западного зрителя к пониманию коллективной памяти украинцев. А ключ к ним – сцена в начале 4-го эпизода, где военнослужащий пытается эвакуировать бабушку. "Несмотря на все беды, женщина прикипела к родной земле и готова тут умереть", - недвусмысленно транслируют авторы.

Разбор финала и выводы

Как отметил в одном из интервью сам Мазин, трагедия на ЧАЭС непосредственно повлияла на украинский и белорусский народы, а также косвенно коснулась сотен тысяч людей во всем СССР. Поэтому 5-ую серию назвали "Vichnaya Pamyat" – в память о всех, кто пострадал и пожертвовал своим здоровьем.

Последний эпизод является художественным допущением почти целиком. Хоть суд и действительно проходил в городе Чернобыле, но в нем фактически не фигурировали основные герои сериала: Легасов, Щербина и тем более Хомюк. А кроме Фомина, Дятлова и Брюханова, обвиняемых было намного больше. Зато тут отчетливо объясняются причины взрыва с технической стороны, иллюстрируются глупые парадоксы советской бюрократии и пропаганды.

Заслуга сериала в его искренности

Заслуга сериала в его искренности

Кадр из сериала "Чернобыль"

"Чернобыль" деконструировал популярные мифы: в реальности радиация не порождает мутантов, как это часто изображается в играх и фантастике. Она чревата еще более жуткими ожогами и повышенным риском онкологии. В реальной жизни нет черного и белого – нет абсолютных героев и стопроцентных злодеев. А к катастрофе приводит трагическая цепочка непредсказуемых событий, где, несомненно, важную роль играет человеческий фактор.

Заслуга сериала в его искренности, уважении, документальной точности и попытке докопаться до правды, какой бы жестокой и горькой она не была. Это сериал-учебник, сериал-музей, сериал-эпитафия. Что же произошло на ЧАЭС? На сегодня сериал "Чернобыль" – лучший универсальный ответ на этот вопрос для всех народов и поколений.

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Автор
Сергей ПалийСергей Палий
Темы
Телесериал "Чернобыль"Эксклюзив
Место
Украина
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