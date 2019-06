Трагический успех для Украины. Почему "Чернобыль" стал феноменом?

Восьмой сезон сериала "Игра престолов" посмотрело рекордное количество зрителей. Несмотря на это, многие фанаты считают его худшим из-за незакрытых сюжетных линий, вопросов без ответа и спорного финала.

HBO нужна была некая палочка-выручалочка, способная перевести внимание зрителя. Ею стал мини-сериал американо-британского производства "Чернобыль". Зритель, порядком уставший от фэнтези и супергеройского кино, с большим интересом переключился на поиск героев и злодеев из мира реального.

Из "Игры Престолов" сюда перекочевали не только зрители, но и актеры: Дональд Самптер (Мейстер Лювин), Лаура Эльфинстон (жительница Королевской гавани), Джеймс Космо (Джиор Мормонт), Майл Макэдхаттон (Русе Болтон) и другие.

Из кино о супергероях командировали Стеллана Скарсгорда. Переехали в "Чернобыль" и высокие рейтинги. На сегодня мини-сериал HBO занимает первую строчку в рейтинге лучших сериалов среди пользователей IMDb со средней оценкой 9,7. К слову, "Игра престолов" довольствуется лишь шестым местом в этом рейтинге с оценкой 9,3. Чем же сериал о чернобыльской трагедии многим так понравился?

Честно говоря, когда я начал смотреть, не верил, что на экране люди не с советским бэкграундом. Очень хороший каст, грим и подбор костюмов. Например, специально для сериала находили шины 86-го года и отшивали с нуля униформу советского пожарника, добавляя оригинальные атрибуты того времени.

Авторы показали момент катастрофы и последующие за ней события настолько реалистично, насколько это можно представить. Реализм повышает и документальная манера съемки. Заметна серьезная работа с архивами, с фактическим материалом. События восстановлены поминутно, а иногда даже посекундно: кто, где, когда находился и что делал. Авторы не пытались нарочно выставить Советский Союз в плохом свете, чувствуется уважение к чужому общему горю.

Отдельное спасибо создателям, что не решили растянуть "Чернобыль" на большее количество эпизодов. 5 серий оказалось вполне достаточно, чтобы рассказать о трагедии, участи сотрудников, ликвидаторов, шахтеров, жителей округи.

Небольшое количество серий и единая команда стали залогом целостности произведения. В частности, большой прорыв совершил создатель и сценарист "Чернобыля" Крейг Мазин, который, сродни Питеру Фарелли ("Тупой и еще тупее", "Я, снова я и Ирэн", "Зелёная книга"), начинал с незамысловатых комедий, вроде "Без чувств", ряда пародий на фильмы ужасов "Очень страшное кино", "Супергеройское кино" и двух фильмов "Мальчишник" а потом внезапно перешел к серьезной драме. Очевидно, переходным для него стала работа над сценарием фентази "Белоснежка и охотник 2".

Неудивительно, что Крейг называет "Чернобыль" крупнейшим проектом в своей карьере. Именно он провел тщательную исследовательскую работу: общался с ликвидаторами и жителями Припяти, читал книги и научные отчеты, пересмотрел ряд документальных фильмов. На это у Мазина ушло более 2,5 лет! Интерес к чернобыльской теме объясняется происхождением создателя. Оказалось, предки Крейга – выходцы из Литвы, Украины и Беларуси.

Для воплощения своих идей Крейг Мазин пригласил шведского режиссера Юхана Ренка, который хорошо зарекомендовал себя на ТВ в работе над сериалами "Во все тяжкие", "Ходячие мертвецы" и "Викинги". Для "Чернобыля" он снял все 5 серий. Ренку удалось гармонично комбинировать реальность и вымысел, эмоциональные диалоги и тревожное молчание, атмосферу обреченности и надежду на спасение.

Съемки проходили преимущественно в Литве: в Вильнюсе снимали Припять, в Каунасе – "московскую" больницу из 3 и 4 серий, а ЧАЭС – на Игналинской АЭС. Некоторые съемки проходили непосредственно в зоне отчуждения. Мне как киевлянину было особенно приятно увидеть сцены, снятые в родном городе – корпус КНУ, библиотеку Вернадского, перекресток улиц Богдана Хмельницкого и Терещенковской. Также снимали на Подоле, на Крещатике, на Оболони и на Троещине. Для интерьеров использовали помещения КГГА, НАУ и КПИ. А предметы для декораций – старые часы, телефон с барабаном, граненые стаканы искали на киевских блошиных рынках. В этом помогал местный продакшен-сервис Radioaktive Film.

Хоть литовская АЕС и похожа на ЧАЕС, для большей реалистичности применили графику. Над ней работала киевская студия Postmodern digital. Весьма убедительную компьютерную модель создали еще в 2013 году для другого сериала о Чернобыле, но уже украинского производства – "Мотыльки".

"Чернобыль" сочетает в себе несколько жанров – катастрофа, мелодрама и даже хоррор. Не секрет, что в хоррорах до последнего не показывают источник ужаса, ведь невидимый враг – самый страшный. Для этого сериала ничего выдумывать не пришлось. Неосязаемая, но такая губительная радиация буквально витает в воздухе каждого кадра. В местах максимальной концентрации это передано через пепел. Но главным её воплощением в аудиовизуальном выражении стал пугающий трещащий звук дозиметра.

Для создания саундтрека композитор Хильдур Гуднадоттир вместе с другими специалистами по аудио тоже ездили на Игналинскую АЭС. Записанные индустриальные звуки стали отправной точкой для создании мелодии.

Особенно меня тронули сцены в госпитале, зачистка потенциально пораженных животных, смелость шахтеров и самоотверженность водолазов. Кстати, известно, что 2-е из 3-х водолазов, по сериалу обреченных на смерть, живи по сей день.

Да, в произведении Мазина хватает расхождений с реальностью. Например, в 4-ом эпизоде мы видим памятник ликвидаторам, установленный только в 2011-ом. Выжившие очевидцы Чернобыльской катастрофы сетуют, мол, не было никаких людей на улицах Припяти в 2 часа ночи, крушения вертолета и вечно выпивающих ликвидаторов. Пускай и так, но эти события лишь добавили к общей драматичности.

Не было и персонажа Ульяны Хомюк, это собирательный образ многих советских ученых которые пожертвовали своими силами и здоровьем во имя спасения людей. Актриса Эмили Уотсон ("Рассекая волны", "Жизнь и смерть Питера Селлерса", "Нью-Йорк, Нью-Йорк") воплотила в этой роли образ совестливой альтруистки, что уравнивает баланс на фоне более прагматичных мужских персонажей.

Одним из таких является академик Валерий Легасов. Учитывая его причастность к основным решениям по части ликвидации и дальнейшую драматическую судьбу, этот человек и стал центральным персонажем сериала. Именно за счет растерянности и даже страха в глазах такого опытного ученого, что мастерски передал Джаред Харрис ("Безумцы", "Шерлок Холмс: Игра теней", "Линкольн"), зритель ощущает настоящий масштаб катастрофы.

Увеличивает эффект сцена в конце 1-ой серии: умиротворяющая музыка в момент, когда под руки выносят Анатолия Дятлова, на фоне происходящего вокруг становится настоящей симфонией кошмара наяву. Британский актер Пол Риттер ("Гарри Поттер и принц-полукровка", "Квант милосердия" и "Инферно") глазами передал чувство обреченности от осознания ответственности его персонажа перед случайными жертвами трагедии.

В сериале характер персонажа Дятлова существенно демонизирован в отличии от реального. Это же касается и других условных виновных в катастрофе. Такие неточности были допущены умышленно – для создания драматической коллизии.

Очень красивая арка у героя Бориса Щербины – стереотипного советского чиновника, которого блестяще сыграл швед Стеллан Скарсгорд ("Рассекая волны", "Пираты Карибского моря", "Мстители"). Щербина вырос в этой системе и всю жизнь её защищал. Но понимая, что катастрофа произошла отчасти из-за действий этой самой системы на фоне предчувствия своего грядущего исхода, он пересмотрел свои ценности и осмелился это озвучить.

"Чернобыль" – настоящий феномен на телевидении. Сериал стал катализатором новой волны интереса к истории трагедии как на постсоветском пространстве, так и за рубежом. Турагенты уже заявили о повышении спроса на экскурсии в зону отчуждения на 40% с момента выхода сериала. И часто это иностранные туристы. Хоть и в следствии трагедии, но так или иначе это прибыль для Украины.

Могла заработать Украина и на производстве сериала на своих территориях. Почему этого не произошло, объяснил Глава Госкино Украины Филипп Ильенко. По его словам, причина в отсутствии "cash rebates", то есть возмещении создателям кинопродукта со стороны государства, что имеет место во многих странах мира.

Тем не менее, "Чернобыль" может стать своеобразными вратами для западного зрителя к пониманию коллективной памяти украинцев. А ключ к ним – сцена в начале 4-го эпизода, где военнослужащий пытается эвакуировать бабушку. "Несмотря на все беды, женщина прикипела к родной земле и готова тут умереть", - недвусмысленно транслируют авторы.

Как отметил в одном из интервью сам Мазин, трагедия на ЧАЭС непосредственно повлияла на украинский и белорусский народы, а также косвенно коснулась сотен тысяч людей во всем СССР. Поэтому 5-ую серию назвали "Vichnaya Pamyat" – в память о всех, кто пострадал и пожертвовал своим здоровьем.

Tonight, we are honored to present the final episode of #ChernobylHBO in memory of all who suffered and sacrificed.



Vechnaya Pamyat

Вічна пам'ять

вечная память#eternalmemory pic.twitter.com/w8bcctLvBp