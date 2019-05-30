Взрывы и экшн: появился трейлер к последнему фильму о Рэмбо

Студия Lionsgate представила трейлер фильма "Рэмбо: Последняя кровь", который будет последним в серии картин об этом герое.

Соответствующее видео опубликовано на официальной странице компании в YouTube (чтобы посмотреть, проскролльте до конца страницы).

Фильм выйдет на экраны 20 сентября 2019 года. Он станет пятым в серии картин о Рэмбо. В ролике главный герой, которого играет Сильвестр Сталлоне, отдыхает в кресле-качалке, стоит у могил.

Рэмбо кадр из фильма

А после начинается экшн: он борется с наркоторговцами, которые похитили маленькую девочку. В кадрах показывают стрельбу, взрывы и борьбу.

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце 2018 года Сталлоне объявил поклонникам о прощании с легендарным киноперсонажем Джоном Рэмбо. Он заявил, что съемки на тот момент подошли к концу.

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