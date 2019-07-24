"Рэмбо: Последняя кровь": где смотреть онлайн, трейлер, когда выйдет

Кто бы мог подумать, что герой старых фильмов Рэмбо вновь вернется на большие экраны, да еще и столь зрелищно.

Совсем скоро состоится премьера юбилейной пятой части серии. Кто же исполнил главные роли, и кто стоит за созданием нового фильма? И к какому сюжету стоит готовиться зрителям?

Когда выйдет фильм "Рэмбо: Последняя кровь" 2019?

Мировая премьера состоится 20 сентября 2019 года, а украинская на день раньше.

О чем были предыдущие части Рэмбо?

В основу первого фильма "Рэмбо: Первая кровь" лег одноименный роман писателя Дэвида Моррелла, а далее сценарии для фильмов писались исключительно оригинальные без учета событий первоисточника.

В первом фильме Джон Рэмбо ищет своих сослуживцев во время путешествий по Соединенным Штатам Америки, но не преуспевает. В одном из маленьких городков он находит проблемы в лице местного шерифа и попадает в очень неприятную заварушку.

Новости Как в советских фильмах врали про Украину

Во втором фильме Рэмбо оказывается в тюрьме без особой надежды выбраться на свободу в скором времени, но удача улыбается герою, он встречает полковника Сэмюэля Траутмана, который, помня о способностях Джона, предлагает ему свободу в обмен на содействие в одном очень важном деле…

В третьей части Рэмбо пытается обрести внутреннее спокойствие и проживает в буддийском монастыре, но, конечно же, старые знакомые вновь втягивают его в секретную операцию.

События четвертой части никак не связаны с тайными организациями, Рэмбо живет в глухой тайской деревне, однажды узнает, что на волонтеров напали неизвестные, и решает разобраться в этой истории.

О чем будет фильм "Рэмбо: Последняя кровь" 2019?

Известный герой Джон Рэмбо принял решение отойти от дел и спокойно жить на аризонском ранчо, которое досталось ему от отца. Дни он тратит на домашнее хозяйство и уход за лошадьми, а вечерами отправляется в бар, где выпивает в одиночестве, не стремясь заводить лишние знакомства.

Но вскоре мирной жизни приходит конец: Рэмбо узнает, что Габриэль, дочь его близкой подруги, исчезла без следа где-то на просторах Мексики. Надеяться на оперативную помощь полиции не стоит, он знает не понаслышке, как там все организовано, поэтому принимает решение отправиться в чужую страну самостоятельно.

В пути Рэмбо знакомится с женщиной, которая тоже едет в Мексику на поиски пропавшего человека. Вместе они выясняют, что за исчезновениями стоит преступная группировка, с которой никто не может справиться…

Где смотреть фильм "Рэмбо: Последняя кровь"?

Блокбастеры лучше всего смотрятся на большом экране, так что сходить в кино стоит. Особенно с тем учетом, что в свободном доступе фильм появится еще не скоро.

Кто снял фильм "Рэмбо: Последняя кровь" 2019?

Удивительно, но пятая часть была запланирована еще в 2008 году, и сам Сильвестр Сталлоне планировал не только сыграть главную роль и поучаствовать в создании сценария, но и сесть в режиссерское кресло.

Однако после все же было решено пригласить режиссера, и так к проекту присоединился Адриан Грюнберг ("Веселые каникулы"), который ранее работал с Арнольдом Шварценеггером и Бенисио дель Торо.

Сценарий Сталлоне, как и планировал, писал сам, при участии Мэтью Сирюльника ("Амнезия"). А продюсерами выступили Стивен Пол ("Призрак в доспехах"), Ави Лернер ("Телохранитель киллера") и Кевин Кинг Темплтон ("Рокки Бальбоа").

Словом, команда собралась почти та же самая, что запускала все четыре предыдущих фильма, причем весьма успешно.

Актерский состав

Разумеется, главную роль исполняет Сильвестр Сталлоне, который в буквальном смысле сросся со своим героем Джоном Рэмбо. Во время Каннского фестиваля 2019 года актера спросили, является ли пятый фильм о Рэмбо последним в этой серии или же планируется продолжение, на что Сталлоне ответил, что если премьеру ждет успех, то и шестая часть ждать себя не заставит.

Также в фильме снялись Пас Вега ("Принцесса Монако"), Адриана Барраса ("Вавилон"), Оскар Хаэнада ("Отмель"), и другие малоизвестные нашему зрителю актеры. В комментариях поклонники шутят о том, что такой каст собран специально, чтобы не отвлекать внимание от Сталлоне.

Трейлер фильма "Рэмбо: Последняя кровь" 2019

Поклонники серии фильмов про Рэмбо встретили первый трейлер с восторгом, положительных отзывов гораздо больше, чем отрицательных, что наверняка объясняется приятным чувством ностальгии при просмотре этого короткого, но очень зрелищного ролика.

Вы можете посмотреть трейлер фильма "Рэмбо: Последняя кровь" прямо сейчас:

Где проходили съемки фильма "Рэмбо: Последняя кровь"?

Съемки кинофильма начались в сентябре 2018 года и закончились в начале декабря того же года. Однако позже, в конце мая 2019 года, Сталлоне пришлось вернуться на съемочную площадку ради нескольких дополнительных сцен. Партнером ему стал Серхио Перис-Мента.

Известно, что съемки проходили в Болгарии, Великобритании и на Канарских островах. Основной студией стала Nu Boyana Film Studios, где до этого уже снимались вторая и третья части серии "Неудержимые".

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!