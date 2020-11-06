Реальность и ничего более: ученые раскрыли секрет успеха "Игры Престолов"

Диванный критик Кино 13:30, 6.11.2020

Самое интересное — работали не британские учёные, а американские! Команда исследователей после нескольких месяцев кропотливой работы пришла к интересном выводу. История Семи Королевств так популярна из-за своей реалистичности!

Несмотря на большое количество героев (около 2 тысяч), их круг общения довольно маленький. Точно так же устроены современные взаимоотношения. Кроме того, неожиданные смерти и быстрые перемены статусов персонажей также сыграли важную роль в успехе "Игры Престолов". Получился такой себе фэнтези-фейсбук!

А что касается исторической части, то учёные сошлись на исландских сагах. Эти истории пусть и основаны на мифах, но смотрятся довольно реалистично. К тому же структура книг Джорджа Мартина практически не имеет отличий от исландских сказаний.

Посмотреть все серии всех сезонов легендарного сериала вы можете на Divan.TV.

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