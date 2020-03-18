Развелись с мужьями: как сложилась судьба близняшек Ольги и Татьяны Арнтгольц после "Простых истин"

Российские актрисы, сестры-близнецы Ольга и Татьяна Арнтгольц 18 марта отмечают свой день рождения.

Так, им обеим исполняется по 38 лет. В связи с этим OBOZREVATEL предлагает вспомнить, чем известны звезды российского кино и как они выглядят сейчас.

Ольга и Татьяна Арнтгольц 24smi.org

Ольга и Татьяна Арнтгольц родились 18 марта 1982 года в Калининграде, в семье актеров. Татьяна на двадцать минут старше Ольги, близнецов назвали в честь Татьяны и Ольги Лариных из романа "Евгений Онегин" Александра Пушкина.

В 2003 году сестры Арнтгольц окончили Высшее театральное училище (институт) имени Щепкина.

Ольга и Татьяна Арнтгольц в юности 24smi.org

Известными Татьяна и Ольга Арнтгольц стали после съемок в культовом подростковом сериале "Простые истины", вышедшем на российском телевидении в 1999 году.

Татьяна сыграла в сериале роль Кати Трофимовой, в Ольга Арнтгольц – ее сестру Машу. Яркие близняшки понравились зрителям и стали кумирами подростков.

Татьяна Арнтгольц в сериале "Простые истины"

Ольга Арнтгольц в сериале "Простые истины"

После "Простых истин" они участвовали во многих других проектах, сейчас сестры продолжают играть в театре и сниматься в кино. Так, в 2018-2019 годах Татьяна Арнтгольц снялась в комедии "Новый человек", а Ольга Арнтгольц – в фильме "Кем мы не станем".

У обеих актрис за плечами – по разводу. Ольга Арнтгольц была замужем за актером Вахтангом Беридзе. В 2013 году у них родилась дочь Анна, а в 2015 супруги развелись. В 2016 году Ольга родила сына Акима, отцом которого называют режиссера Дмитрия Петруня.

Ольга Арнтгольц в фильме "Кем мы не станем"

Татьяна Арнтгольц была замужем за актером Иваном Жидковым, в 2009 году у них родилась дочь Мария. Летом 2013 года пара развелась.

С 2018 года она встречается со звездой сериала "Кухня" Марком Богатыревым.

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